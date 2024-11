Comerciantes del Adolfo López Mateos aún no tiene lugar para el tianguis navideño

Los comerciantes del mercado Adolfo López Mateos (ALM) ya se están preparando para la temporada decembrina, aunque todavía no hay nada seguro sobre dónde se instalará su tradicional tianguis navideño. El año pasado, las ventas se suspendieron por las remodelaciones en el mercado, pero este año no están dispuestos a cancelar, pero aún no se define el lugar ni las fechas exactas.

Carlos de la Rosa Segura, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, confirmó que han recibido solicitudes para usar el estacionamiento de Las Flores, tal como ocurrió en la temporada de Día de Muertos. Sin embargo, aún no hay nada concreto. "No hemos tenido un acercamiento propiamente, pero hemos recibido diferentes solicitudes para efecto de realizar algún tipo de tianguis en la vía pública para las fiestas navideñas", explicó.

Para poder instalarse los comerciantes tienen que presentar su solicitud ante el municipio, y es la autoridad quién evalúa las posibles áreas. Una opción sería usar los locales provisionales construidos durante las obras del mercado en el andén uno, aunque estos ya están ocupados por los vendedores que fueron reubicados temporalmente. La intención original del gobierno estatal era concluir la primera etapa de las remodelaciones para que los comerciantes regresaran a la bóveda principal y se instalara el tianguis navideño en el andén uno.

"Tenemos que ver los espacios que podrán ocupar y algunos otros que, desafortunadamente, por la densidad que hoy ocupa el comercio ambulante, no es posible duplicar para evitar una situación de caos vial", señaló De la Rosa.

Por ahora la propuesta más viable sigue siendo el estacionamiento de Las Flores. Sin embargo, algunos líderes de comerciantes buscan un espacio más amplio fuera del estacionamiento, algo que según el secretario, no sería factible. “No da el espacio para ello”, comentó.

Además, recalcó que las autoridades deben esperar a que los comerciantes lleguen a un acuerdo entre ellos antes de tomar una decisión, pues sin acuerdos al interior, no podrán negociar.

Se rebasa el espacio

En el tianguis de Día de Muertos 2024 había espacio para 192 puestos, pero apenas participaron 70 comerciantes. En cambio, el tianguis decembrinas suele reunir a cerca de 400, y esto complica la logística del espacio necesario.

La directora del ALM, Sara Bello Olmedo, aseguró que las ventas de fin de año sí se realizarán, aunque es necesario que comerciantes, ayuntamiento y gobierno estatal logren acuerdos. “En todo momento, el gobierno del licenciado José Luis Urióstegui Salgado ha sido de diálogo. La feria de Navidad se tenía pensado que se haga en donde se ha hecho tradicionalmente”, comentó.

Bello Olmedo también mencionó que tomarán en cuenta las opiniones de los comerciantes que participaron en las ventas de Día de Muertos, así como la derrama económica generada, antes de tomar una decisión definitiva.

Durante estás ventas la mayoría de comerciantes, dijo, que no fue un éxito total, consideran que hizo falta difusión porque aunque vendieron bien, no fue como en años anteriores.

¿Por qué no se puede usar el andén uno?

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo inició con la remodelación del mercado Adolfo López Mateos a finales del 2023, prometió que los trabajos durarían un año pero ya se cumplió la fecha y no se entregó ni la primera parte. La administración de Margarita González Saravia, es la encargada de darle seguimiento a este tema y están por entregar la primera etapa, pero sigue pendiente la instalación eléctrica de los puestos.

En el andén 1 se construyeron locales provisionales para los comerciantes que fueron reubicados, y la mayoría de ellos están ocupados.