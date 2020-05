Comerciantes de Cuautla piden retomar la actividad

Luego de que autoridades estatales informaron que Morelos no entra a la “nueva normalidad” este próximo 1 de junio, comerciantes del municipio de Cuautla a través de redes sociales exigieron a las autoridades la reapertura de negocios, al señalar que será una grave pérdida el no hacerlo.

De acuerdo con los comerciantes ya es urgente la reapertura de sus negocios, por lo que a partir de este día iniciaron los comerciantes en sus redes sociales a circular una imagen en donde señalan la necesidad de permitir la apertura de negocios.

Señalan que de lo contrario habrá consecuencia graves en la economía local, así como desempleo.

Los comerciantes refirieron que varios establecimientos cerraron desde el mes de marzo, cuando por medio de una circular se les notificó por parte de la Dirección de Industria y Comercio que debían suspender sus actividades como una medida dentro del programa de Sana Distancia.

Sin embargo, lamentaron que el confinamiento se alargó debido a que gran parte de la población no acato la orden de mantenerse en sus hogares, así como otros comercios, lo que provocó que Cuautla se colocara en el segundo municipio con más contagios.

Por último, los comerciantes lamentaron que las autoridades no supieron implementar las medidas adecuadas para hacer que la población se mantuviera en sus casas y esto provocó que este plazo se alargara, pero los comercios que cumplieron desde el inicio, ya no pueden aguantar más tiempo permaneciendo cerrados, ya que esto provocará que se vayan a la quiebra.