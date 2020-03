CNSP pide políticas emergentes de economía ante crisis por Covid-19

El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) hizo un llamado urgente al Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales para trabajar de manera conjunta en la implementación escalonada de acciones que generen políticas emergentes de carácter económico durante la pandemia del Covid19.

Tales acciones incluyen que el IMSS cobre actualmente cuotas no sobre los salarios que al día de hoy tienen los trabajadores, sino una cuya base sea el salario mínimo y que en materia tributaria tanto en el ISR como en el IVA, el pago correspondiente de dichos impuestos debería hacerse de manera diluida, es decir en varios meses.

Para el presidente del CNSP, Raúl Sapién Santos, en el sector inmobiliario, el pago de renta de inmuebles, de igual manera, podría diluirse o diferirse en los meses subsecuentes que dure la pandemia.

“Entendemos las buenas intenciones y se aplauden, como lo ha manifestado la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, para invitar a que todas las empresas sean solidarias y mantengan los ingresos de los trabajadores… pero esta situación y propuesta no se podrá lograr mientras no exista el apoyo de las autoridades para que se genere un alivio tributario, no se busca evadir el pago ni la reducción de impuestos, pero sí generar un alivio tributario”, enfatizó el presidente del CNSP.

Propuso que dado que el Ejecutivo federal, y los gobiernos estatales están facultados para generar las políticas emergentes económicas, que son ya una necesidad imperante para el sector de la seguridad privada, se deben implementar dichas acciones.

Sostiene que el Consejo Nacional de Seguridad Privada no solo busca generar las medidas de prevención que se deben llevar a cabo, también demanda profundizar en verdaderas acciones e iniciativas que permitan a cado uno de los empresarios de este sector mantener las fuentes de empleo, pero sobre todo “poder seguir otorgando seguridad a todos nuestros clientes, como hasta hoy es el generar y apoyar las medidas para evitar la no propagación del Covid-19.

Reitero la necesidad de generar estrategias emergentes de carácter económico como las anteriormente propuestas, con el único objetivo de salir adelante ante esta contingencia que hoy en día se vive en nuestro país.

Reitero su llamado a todos los órdenes de gobierno a tomar este desafío con toda la seriedad y responsabilidad, así como a implementar las estrategias de apoyo al sector de la seguridad privada que actualmente genera el 1.4% del PIB y cuenta con 500 mil elementos a nivel nacional, a través de 6 mil empresas.

Finalizo diciendo que el sector de la seguridad privada debe considerarse uno de los primeros filtros en las acciones directas que se están implementando contra la propagación del coronavirus, pues los elementos que lo conforman gestionan el acceso a hospitales, aeropuertos, cadenas de suministros (sector ferrocarrilero, minero, etc.), siendo una barrera de seguridad sanitaria ante el embate del virus.

Te recomendamos ⬇