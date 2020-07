Cinema Las Plazas planea reabrir hasta agosto

La recuperación económica para los cines podría darse hasta el próximo verano, mientras por el momento la situación que se enfrenta en las salas cinematográficas, es ya insostenible, se pensaba reiniciar actividades el 24 de julio con estrenos como el de "Mulán", pero este se pospuso para el 21 de agosto, eso si las condiciones lo permiten, pero esto sólo con un 25 por ciento de aforo, lo que obligara a los empresarios a tener que recortar personal, así lo dio a conocer Mauricio Oviedo administrador general, del Cinema Las Plazas.





El entrevistado explicó que los cines dependen mucho de las distribuidoras de películas, pero por la misma incertidumbre que se ha generado por la pandemia y sus consecuencias, a la fecha en este sector no se sabe qué día van a poder reabrir porque insistió, dependemos de las películas que haya en el mercado y ninguna distribuidora se quiere arriesgar en ser la primera en sacar una película porque no saben cómo le vaya a ir entonces eso es lo que ha retrasado los estrenos.

Por lo mismo explicó es que los cines también han retrasado sus aperturas, porque de nada sirve que nos diga la autoridad que podemos abrir si no tenemos que exhibir, esa es la situación en todos los cines del país y en el mundo.

Explicó Mauricio Ovideo que en el caso de Cinema Las Plazas, se tenía pensado abrir el 24 de julio con el estreno de Mulán, pero lo pospusieron para el 21 de agosto, por lo que en estricta teoría tendríamos que abrir con estrenos hasta el 21 agosto que es el estreno fuerte, pero destacó, no hay ni siquiera otro estreno que no sea tan fuerte, porque ya no hay, y no los hay porque nadie quiere sacar sus películas por lo mismo, por la crisis que se ha generado.

Por lo que expuso que posiblemente será hasta agosto 21 en que Cinema Las Plazas reabra sus puertas, si es que dicho estreno no se sigue posponiendo, por las distribuidoras no se animen a sacar sus películas, lo anterior expuso pone en una situación muy complicada, con el mantenimiento de las instalaciones, con los empleos, pero aclaro que en el caso particular de esta empresa el dueño, no quiso tener mayor complicación legal y tomo la determinación de seguir manteniendo los sueldos completos de todos los trabajadores y así se ha estado trabajando desde que el 23 de marzo que cerraron las puertas y han sido tres meses de un cumplimiento al cien por parte del propietario, por lo que los trabajadores están muy agradecidos, pero expuso que por desgracia no se sabe hasta cuándo esta situación se pueda.

Explicó el administrador general que son 20 empleados los que tienen, pero dijo que al regreso a las actividades, por los protocolos ordenados por las autoridades sanitarias, se tiene muy claro cuál va a ser el esquema, se tiene que trabajar al 25 por ciento del aforo, por lo que insistió, se tiene muy claro cuál va ser operativamente el procedimiento, lo que sí es un hecho es que al trabajar con dicho aforo, también se tendrá que reducir la plantilla laboral en la medida de lo que se necesite, “porque no podemos seguir trabajando con 20 personas cuando no se van a necesitar y en la medida que vaya habiendo mayor demanda por parte de los asistentes iremos nosotros recuperando esa plantilla, de hecho se van a liquidar a las personas conforme a ley solo nos quedaremos con el personal que ocupemos”.