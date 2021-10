Cineastas carecen de apoyo del gobierno

Como la mayoría de las artes en México, el cine también se enfrenta a diferentes adversidades y más cuando se trata de cine independiente, pues comúnmente encuentran las puertas cerradas para concretar alguna idea o proyecto. Suriel Varas, un joven cineasta en Morelos, consideró que en la entidad existe mucho talento, buenas ideas de jóvenes que buscan oportunidades pero la gran mayoría se queda solo en sueños.

“Hay mucha gente que quiere hacer cine, pero lamentablemente no contamos con los recursos y la parte en la que el gobierno nos pueda dar la facilidad de gestionar, producir y distribuir cine; esa es una llamada de atención que hay que hacer a nuestros representantes gubernamentales, porque necesitamos apoyo”, afirmó.

En el estado se consiguió recientemente abrir más espacios para la formación de estudiantes en carreras afines a la cinematografía, como es la carrera en Ciencias de la Comunicación o Diseño Audiovisual, pero Suriel Varas consideró que aún no es suficiente.

“Yo siempre lo he dicho, un país que no tiene arte, que no tiene cultura, si bien no se ha muerto es un país que está agonizando y necesitamos de ese apoyo”, destacó. Suriel participa como director en el largometraje Venganza, que este lunes comenzó a rodarse en un hotel de la calle Nezahualcoyotl del centro, con la participación de actores de la Ciudad de México.

En este film participan también las productoras Colectivo La Libélula de Morelos y Aeron Records de Nury Ivan Reyes de la Ciudad de México.