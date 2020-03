Cierran comercios del centro

No se puede gobernar con declaraciones, por muy importantes que sean, éstas no sirven de nada si no se ven reflejadas en hechos", expuso el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos pro Centro Histórico, Eduardo Peimbert Ortiz. Estimó que de los más de 10 mil comercios que hay en esta zona, entre un 20 y un 30 por ciento ya han cerrado sus cortinas y siguen sin ver qué apoyo les dará el Gobierno.

Peimbert Ortiz destacó que hay mucha desinformación porque las autoridades no han tomado la batuta ante la crisis, explicando que no se trata de que únicamente se ponga a hablar el secretario de Salud o que se pongan a anunciar programas, pues recalcó que lo que se requiere es operatividad, que haya verdaderos resultados e información.

Reiteró que de nada sirve que hagan un anuncio muy espectacular de que va a haber apoyos, cuando los comerciantes ven que cada vez hay menos gente en el centro de la ciudad, menos ventas y que se está en una gran crisis, de la cual la autoridad no está dando una solución a los problemas acorde a la dimensión de la contingencia.

Estamos hartos de tanto anuncio, queremos que de una vez por todas esos anuncios tan espectaculares se vuelvan realidad, pero para los sectores sociales más desprotegidos y vulnerables, que en determinado momento son los que pagan las consecuencias, pues como siempre el hilo se revienta por lo más delgado, comentó.

Eduardo Peimbert también señaló que "los más desprotegidos son los ambulantes, que con todo y que en otras ocasiones él ha señalado que deben ser retirados de las calles, pero en este momento los ambulantes, el comercio informal también son mexicanos y son nuestros hermanos y en este momento debemos de mostrar nuestra unidad entorno a este problema".

Por esta problemática, convocó al gobernador Cuauhtémoc Blanco a que se sensibilece con los que menos tienen y a que esos espectaculares anuncios se conviertan en hechos.