Cerrados, 90 por ciento de comercios establecidos en Morelos

Más de un 90 por ciento de los establecimientos afiliados a la Cámara de Comercio los Servicios y el Turismo de Cuernavaca ha cerrado ya sus cortinas al entrar a la tercera fase por la pandemia sanitaria por Covid-19.

Esto se traducirá en un daño económico, pero en estos momentos lo más importante es preservar la salud, señaló el presidente de este organismo camaral, Antonio Sánchez Purón, quien al mismo tiempo demandó certeza jurídica para que ante la falta de recursos por la inactividad comercial, los empresarios no enfrenten problemas laboral.

Al haber entrado a la tercera fase por Covid-19, Sánchez Purón dijo que lo que queda es esperar las indicaciones del Gobierno federal sobre cuáles serán las medidas que debemos de adoptar.

Insistió en que se requiere que el Gobierno federal, con base en la Ley Federal del Trabajo, decrete la contingencia como tal y no solo por "causas de fuerza mayor" para que los empresarios cuando menos tengan la tranquilidad de que, actuando con plena conciencia y solidaridad, al reabrir sus empresas o negocios no van a enfrentar demandas laborales por no haber tenido con qué pagar los salarios de sus trabajadores.









Sánchez Purón dijo que ya más del 90 por ciento de comerciantes establecidos y empresarios han cerrado sus puertas, y dio a conocer que de acuerdo a las estadísticas del Inegi, tan solo en la zona conurbada del estado conformada por cinco municipios como son Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec, hay 49 mil 382 unidades económicas o empresas de todos tamaños que generaban 248 mil 20 fuentes de empleo.

Recalcó que se requieren estrategias gubernamentales de los tres niveles de Gobierno y que éstas sean acertadas, del tamaño del problema que se viene y sobre todo que ya se pongan en marcha para comenzar a mitigar los daños y no estar esperando a que el problema alcance dimensiones descomunales para comenzar a actuar.

