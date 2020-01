Castigan impuestos a los cumplidos: Canaco

Ante los cambios fiscales que imponen nuevas formas y más pagos en los contribuyentes cautivos, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuernavaca, Antonio Sánchez Purón, expuso que nuevamente la iniciativa privada ve cómo se sigue trabajando o buscando la recaudación por parte de las autoridades de hacienda en los mismos contribuyentes y no se amplía el padrón, por lo que demandó "reglas claras, no tan complejas y parejas".

Citó como ejemplo de los privilegios del comercio informal, lo que sucedió en el mes de diciembre en el centro histórico de Cuernavaca, en uno de los casos, de los que destacó hay muchos más, cuando el comercio informal tomó una de las calles principales del centro, pese a que era un tiempo de vacaciones en que muchos visitantes llegaron a Cuernavaca y se encontraron con que esa zona de la ciudad estaba hecha un muladar, todo ello a consecuencia del desorden que existe con el comercio informal.

Nuevas secciones:



Con este caso como ejemplo, el dirigente del comercio organizado, señaló que lo mismo sucede con las autoridades hacendarias, que nuevamente siguen trabajando con la misma base de contribuyentes, no se busca ampliar el padrón y además se vuelve muy difícil el tributar en el país, pues se imponen reglas muy complejas, que el comerciante que es responsable tiene que hacerles frente para cumplir con su país con el pago de impuestos, le es muy difícil entenderlas y no es sencilla la tributación, por lo que se requiere contratar a un especialista para que haga ese trabajo ya sea un fiscalista o un contador, pagando recursos que se podrían utilizar para que el negocio sea más competitivo.

Pese a ello, aclaró que el comercio organizado afiliado a la Canaco-Cuernavaca, no le tiene miedo a esa situación, pues están conscientes que se tiene que cumplir con México, pero insistió en que la carga fiscal se tiene que redistribuir entre todos los que generan una actividad económica que implique el pagar impuestos, pero por desgracia, esa equidad no se ve.

Agregó además que están en una situación muy compleja, "tenemos una recesión técnica, por una falta de crecimiento en dos trimestres consecutivos, y se viene un año muy complicado a nivel mundial, y en particular en el país, por nuevos cambios de gobierno, un gobierno que no ha acabado de ejercer el gasto público, una economía que depende de ese gasto público oficial y que no es capaz por sí sola de tener una actividad y poder crecer, sino que necesitamos a fuerza que el gobierno inyecte dinero al país, a lo que se debe sumar el cambio de estrategia en muchos de los programas que se están yendo al tema asistencial y no a la competitividad de las empresas" .