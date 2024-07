Carta de antecedentes no penales: ¿Se debe eliminar al solicitar trabajo?

En Hermosillo, Sonora, hubo una propuesta del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local que pone sobre la mesa la posibilidad de la eliminación de la carta de no antecedentes penales a los buscadores de empleo.

Sin embargo, en Morelos, los empresarios consideran que no pueden darse ese "lujo" ya que, incluso al solicitar este documento, suelen ser víctimas de robos hormiga, por ejemplo.

David Ricardo López Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Morelos, expresó su rechazo a la eliminación de este requisito en la entidad.

No estamos preparados para eliminar este requisito, habría que analizar simplemente la situación. Cuando estos temas salen a la luz habría que ser muy puntuales en el fondo

El empresario reconoce que existen delitos menores y que todas las personas merecen una segunda oportunidad, especialmente para la reinserción social. Sin embargo, para los empleadores es fundamental considerar estos antecedentes desde el momento de la contratación.

No en todos los empleos se solicita la carta de antecedentes no penales; generalmente se requiere en fábricas, puestos que manejan finanzas o información sensible.

En otros puestos, se usan cartas de recomendación personales y laborales. A pesar de estas medidas, los empresarios siguen enfrentando el robo por parte de los trabajadores en estos centros de trabajo.

Según las propias estadísticas del INEGI, ya hay tres cosas que nos duelen a los empresarios en estos aspectos. Lo que truena a los negocios en lo que tiene que ver con un negocio dice que la primera parte es la extorsión, pero la segunda es el robo hormiga

Para finalizar, López Jiménez dijo que para que los empresarios en Morelos se dejen de preocupar por los antecedentes penales, es necesario que el gobierno trabaje en los programas de reinserción, así las personas que cometieron un delito no repitan este comportamiento en ningún escenario laboral.

Cifras sobre el robo en Morelos

El Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública indicó que en lo que va del 2024 se han cometido 951 robos a negocios y 308 casos de abuso de confianza.

Además, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI revela que la falta de denuncia es uno de los principales obstáculos para combatir este tipo de delito.

Entre los motivos para no denunciar se incluyen:

Recuperación de la mercancía al momento del robo,

Temor a represalias y la percepción de que el proceso de denuncia es demasiado largo.