Canirac pide eliminar el impuesto a venta de bebidas alcohólicas

El sector empresarial pidió al Congreso del Estado eliminar la propuesta de impuesto sobre la venta de bebidas alcohólicas el cual se prevé de hasta un cuatro por ciento, ya que puede provocar altos precios adquisitivos y una baja en la clientela, así lo expuso José Alfredo Acosta Vázquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación Morelos.

“Es un impacto no solo para el sector restaurantero sino para todos los que adquieran bebidas de esa naturaleza, porque va a tener un cargo de impuesto sobre la misma, lo cual corre el riesgo de hacerse inflacionaria y que los consumidores sean quienes reciban directamente en su momento ese cargo, porque nos llevaría a adecuar la lista de precios para encontrar un equilibrio”, expresó José Alfredo Acosta Vázquez.

Y destacó que desde el sector restaurantero habría que incrementar el costo, y con la idea de no afectar a tanto a los consumidores, se buscaría que el aumento no sea tan alto; sin embargo, eso provocaría una reducción de utilidad para los restaurantes.

“Hay una reducción de ingreso y eso no favorece en gran medida el desarrollo económico porque de una u otra manera ya no se alcanzan los objetivos económicos, al tener también una reducción de clientela, pero es un momento de acomodo y cambios que esperamos superar y ojalá el gobierno y en el congreso estén conscientes de que necesitamos apoyarnos mutuamente”.

La semana pasada, el sector empresarial sostuvo un encuentro con diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Morelos, durante la revisión del Paquete Económico 2025, donde la iniciativa privada determinó que el aumento a los impuestos reduciría las inversiones y afectaría al sector, por lo que se exhortó a los legisladores a realizar un análisis más profundo tanto de estos incrementos y de las propuestas que los empresarios han aportado.

“Ojalá se comprometa el congreso y todas las partes involucradas, que comprendan la necesidad que tenemos de crecer; no estamos buscando imposiciones ni estamos en contra de avanzar, al contrario, queremos participar en el desarrollo de nuestro estado y ser tomados en cuenta para que se éste se de gradualmente”, finalizó.