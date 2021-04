Canacope pedirá dejar de cobrar por inspecciones de PC

Ante el interés que han mostrado varios candidatos a presidentes municipales de los distintos partidos políticos por reunirse con los integrantes de Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) y lograr su apoyo para llegar al cargo, se les propondrá que se comprometan y lo hagan por escrito para que cumplan la Ley de Coordinación Fiscal y no les hagan más cobros indebidos por las inspecciones de Protección Civil (PC) y por los refrendos, para que no se siga violando este ordenamiento federal, que está en vigor desde el 1 de enero de 1981.

Así lo expuso el secretario general y vocero de la Canacope, José Salgado Patiño, quien señaló que este tema es una historia sin fin pues se ha pedido a los 36 municipios que por principio de cuentas las inspecciones y supervisiones del personal de Protección Civil en los negocios no se cobren porque esto, de acuerdo a la citada ley, no está permitido.

Recordó que la misma petición se ha hecho a los integrantes del Congreso del estado cada año, solicitando a los legisladores que no aprueben las leyes de ingresos de los municipios que se hagan los cobros que señala la Ley de Coordinación Fiscal que no se deben de hacer, pero destacó José Salgado que desgraciadamente no han sido escuchados y no se ha hecho nada al respecto, por lo que expuso, "hoy hay muchos candidatos que terminando de ser diputados van a pretender llegar a otro cargo para seguir colgados del presupuesto, pero por su nulo trabajo no tendrán el apoyo ciudadano".

Insistió en que se pedirá a todos los candidatos a alcaldes que quieran reunirse con ellos a que firmen por escrito el compromiso de que en caso de llegar al cargo no van a seguir haciendo esos cobros indebidos en perjuicio de todo el comercio organizado.