Canaco Servytur tiene buenas expectativas para Día de Muertos

El sector empresarial tiene buenas expectativas para la celebración de Día de Muertos, con la realización de los diversos eventos en torno a la festividad. Y desde la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Cuernavaca, dieron a conocer que lanzarán el sitio "Vívelo en Morelos" para promover eventos y ofertas de hospedaje y restaurantes para atraer el turismo.

"Vamos a lanzar un sitio llamado 'Vívelo e. Morelos', cuyo objetivo es promover todos los eventos que se van a hacer en torno a Día de Muertos, para que las personas encuentren esa cartelera, pero también ofertas y promociones de hospedaje y restaurantes, y que esto sirva para que la gente haga estancias de más tiempo en la ciudad", expresó David Ricardo López Jiménez, presidente de Canaco Servytur Cuernavaca.

Destacó que están en espera de conocer las actividades que hará la Secretaría de Cultura de Morelos con el tradicional Festival Miquixtli y las actividades propias del Ayuntamiento de Cuernavaca, mismas que serán incluidas en esta plataforma para su promoción.

Además, señaló que con el nuevo gobierno encabezado por Margarita González Saravia, hay una inercia fuerte y un espíritu renovado que les ha permitido mantener una buena comunicación. Asimismo, dijo que los diversos eventos que se están realizando en Cuernavaca están siendo beneficiosos para el sector empresarial y turístico.

La CANACO de Cuernavaca, dio a conocer que los días 18 y 19 de octubre se realizará el tradicional recorrido "Historias Escalofriantes" en el Panteón de La Leona a partir de las 19:00 horas y hasta la medianoche, el costo es de 20 pesos por persona.



"Tenemos ahora el Festival Cervantino, que Cuernavaca es subsede, y muchas cosas que están haciendo que la gente quiera venir a Morelos y que quiera venir a Cuernavaca. En Xochitepec, se va a lanzar un evento para el Día de Muertos bastante interesante. He estado presente en diferentes eventos que el gobierno está retomando y he notado la presencia de presidentes municipales, de diferentes organizaciones y empresarios, estamos trabajando en que esto repunte y finalmente impacte en las ventas que es lo que buscamos".

Canaco Servytur, presente en el Consejo Estatal de Turismo

López Jiménez mencionó que la Canaco Servytur está presente en el Consejo Estatal de Turismo (Cetur) que conjunta el trabajo de los empresarios con el gobierno para posicionar a Morelos como un referente turístico a nivel nacional e internacional.

"La idea es que estas estrategias puedan ser tangibles y visibles en el corto plazo. Hay una estrategia del gobierno federal de remodelar nuestras carreteras; hay un tema de reactivar el aeropuerto, entonces que estas cosas ocurran y que las podamos hacer tangibles nosotros, a través de materializarlo con ofertas, con comercios y empresarios más preparados, finalmente le va a dar certeza".

Dijo que hay buena expectativa, porque se les ha tomado en cuenta para participar en este Consejo Consultivo de Turismo y en otros rubros como Desarrollo Económico, en el tema del aeropuerto y en la Comisión de Turismo del Congreso del Estado.

"Hemos visto que hay ya una mejor coordinación, empezamos con materia de seguridad y finalmente se firmó un convenio, Cuernavaca se ha sumado, estuvimos en el proyecto de visor urbano y parece que con el tema de digitalización, vamos a caminar en algunos trámites. Yo creo que mientras nos sumemos con la intención de mejorar y de que todo sea más eficiente vamos a caminar".

Reactivación del aeropuerto es de buen augurio

Respecto al tema de reactivar el aeropuerto, mencionó que es un buen augurio, pero hay que saber cómo se va a llevar para hacerlo palpable.

"Las propuestas del sector empresarios, son que esto pueda reactivarse de manera concreta, que no haya temas como que los espacios sean para gente de afuera y que sean para los morelenses pero los empresarios tenemos que tener el compromiso y la preparación de poder atenderlo, y respaldar la oferta para estar al nivel de lo que se tiene en otros lados".

Destacó que como empresarios deben ir de acuerdo al crecimiento paulatino del aeropuerto, "no podemos decir vamos a instalar una cadena cuando va a haber un poco tráfico y va a ser de carga, por decir un tema y si va a haber cierto número de vuelos y tráfico, no podemos nosotros lanzar un proyecto de grandes dimensiones, si ahorita no corresponde a esta etapa, entonces tenemos que ir creciendo con las etapas".

Y finalmente, dijo que para que éste proyecto funcione es importante escuchar al mercado y las necesidades, pues la misma realidad lo irá acomodando, es decir, si se plantea un proyecto a largo plazo, las etapas irán evaluando qué sigue y qué hace falta.