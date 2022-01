Canacintra busca amortiguar la cuarta ola en Morelos

El inicio del 2022 se ha tornado incierto para los empresarios en Morelos y el país debido al avance que ha tenido la variante ómicron del Covid-19 en México y el paulatino aumento de casos de contagios en todos los sectores. Así que ahora los prestadores de servicio están buscando la forma de que el impactó de la cuarta ola sea lo menor posible.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad, Iván Elizondo Cortina, aseveró que lo primero que se debe ser hacer dentro de los lugares de trabajo y fuera, es cuidarse para que las estadísticas no se eleven y se vuelva a un semáforo amarillo o incluso naranja que desaceleraría todos los procesos productivos.

“Escuchamos comentarios sobre que podíamos pasar directamente a naranja en el semáforo epidemiológico, entonces el crecimiento es significativo y es algo que sucede a nivel mundial. Tenemos que buscar como cuidarnos de la mejor manera, evitar aglomeraciones y por supuesto el tema del cubre bocas, lavarse las manos y todo lo que nos han dicho desde el principio”, aseveró Iván.

Como parte de las medidas que la Canacintra tomó para ese fin, esta otorgarles permisos a los trabajadores que tienen sospecha de contagios, con el fin de que puedan aislarse en sus casas y así romper las cadenas de contagio que en ocasiones se forman en las áreas laborales, aunque de momento no se han detectado una gran ausencia de los empleados en sus centros de trabajo, pero todos tienen permiso de hacerlo en caso necesario.

“Lo hemos comentado en varias ocasiones, tampoco tenemos tantas pruebas de detección y también tienen un costo, entonces la gente que no puede aplicarse una prueba y se siente mal o tiene síntomas, pues debe aislarse no solo del área de trabajo, sino en su propia casa aislarse en su cuarto para que no contagie a la familia. Los permisos IMSS (para ausentarse por Covid) ya está habilitada la plataforma y las personas afiliadas deben de realizar su proceso”, comentó.

Iván Elizondo comentó que la Canacintra giró un documento a todos sus agremiados para que informen puntualmente sobre los posibles brotes que se generen en las compañías, pues afirmó que “por su puesto que ya hay gente contagiada en las empresas, eso es una realidad, pero ver que tanto impacto puede llegar a tener aún no lo tenemos detectado para saber si esto podría generar que se paren los trabajos en una línea”.

Aquellas personas que deseen tramitar un permiso de ausencia por Covid-19 deben de ingresar a la pagina http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso en donde deben ingresar sus datos, contestar un cuestionario de síntomas y añadir un contacto telefónico.

Tan solo de marzo del 2020 a diciembre del 2021 el IMSS otorgó 200 mil de estos permisos.

















