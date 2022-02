Canacintra analiza exigir el certificado de vacunación a trabajadores

Imponer sanciones y exigir certificados de vacunación a los trabajadores de cualquier empresa o negocio en Morelos, no es un tema sencillo, implica aspectos jurídicos y de derechos humanos, aunque la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) no descarta decretar posibilidad de exigir a los empleados de sus agremiados que cuenten con el certificado de vacunación.

Iván Elizondo Cortina, presidente en Morelos de Canacintra, aseguró que el tema será debatido en breve ante la asamblea nacional de esta agrupación en el país, sin embargo, el líder camaral hizo un llamado a los ciudadanos para que sean ellos quienes por voluntad propia sean corresponsales con el ejercicio de inmunización que el Gobierno Federal emprendió.

“Es un tema fundamental si queremos parar esta situación que ha sido muy desastrosa a nivel internacional y por supuesto en México y en Morelos. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que vacunarnos pero también tenemos que ver que existen condiciones de tipo legal que tienen que ser atendidas. En la industria hay campañas donde se publican artículos de por qué es necesario vacunarse”, aseveró.

Mientras tanto, algunos ciudadanos en Cuernavaca están a favor de que los centros de trabajo exijan el certificado a sus empleados como condicionante para laboral. Una de ellas es la señora Miriam Arteaga quien a pesar de que dijo “todavía no lo he podido tramitar por falta de tiempo pero sí me interesa tener a la mano el papel, ya tengo mis dos vacunas. Esto ya es como una identificación oficial. Entonces si es bueno tenerlo a la mano para cualquier trámite que queramos realizar”, concluyó.

Otra voz a favor fue la del señor, Noé Alejandro Ortiz, quien desde su experiencia señaló que fue fácil “Fue fácil lo trámite por internet, fue sencillo. Lo imprimí ya están en mí que ya lo tengo como si fuera mi CURP. Ya es un requisito y un documento más. Es incluso un requisito hasta para el trabajo”.

De la misma forma, Oligario hizo el trámite vía internet y dijo que su proceso “fue muy bien, también lo tramite en Internet y ya tengo las dos vacunas ahora voy por la tercera. La situación es que se tiene que contar ya con este papel pero las personas que no pueden hacerlo ahí es el problema. Yo estoy a favor de qué el certificado se pida en cualquier lugar por el bien de todos”.

Mientras tanto el sector empresarial confía en que próximos días, tras la baja de contagios que sea percibido en Morelos, el semáforo de alerta sanitaria cambio de nuevo a verde para poder generar mayor economía.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter