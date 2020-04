Cae 90% industria restaurantera

Mientras que las ventas en la industria restaurantera cayeron ya en un 90 por ciento, lo que está obligando a varios negocios a cerrar sus puertas en los próximos días, hasta el momento no se ve el apoyo con recursos financieros por parte del Gobierno, con la premura que la contingencia sanitaria y económica amerita, pues se han dado a conocer solo algunos y de otros aún no se informa como acceder a ellos, así destacó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Harry Nielsen.

Sobre la afectación a los empleados que se quedan momentáneamente sin trabajo, explicó que en algunos de los casos los dueños de los restaurante los mandan de vacaciones en común acuerdo con sus empleados o en otros casos se busca llegar a acuerdos para el pago de sus salarios, ante la falta de liquidez de los negocios por la difícil situación por la que se está atravesando derivada de la emergencia sanitaria y ahora económica.

Expuso que la situación desesperada de muchos de los restauranteros se vive y padece desde hace dos semanas que comenzó a agudizarse la contingencia, pero reiteró que ante la magnitud de las contingencias, no se ha visto de la misma manera la respuesta de las autoridades gubernamentales, que si bien han anunciado un apoyo inicial de 300 millones de pesos para el sector privado en aras de aminorar en algo el impacto de la crisis y de que no se cierren negocios ni fuentes de empleo, los recursos no han comenzado a fluir como se necesitan en estos momentos.

Harry Nielsen reconoció que ya se dieron a conocer algunos apoyos financieros y la forma de acceder a ellos por parte de los micro y pequeños empresarios, pero son sólo unos cuantos, insistió. Otros, han indicado las autoridades, se anunciarán este viernes, por lo que expreso que las autoridades no están respondiendo de acuerdo a la emergencia por la que se está atravesando.

Coincidió también con otros dirigentes del sector privado que el apoyo de los 300 millones de pesos debe ser solo un primer paso.