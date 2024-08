Buró de Crédito alerta por robo de identidad; te decimos cómo denunciar

El vocero nacional de Buró de Crédito, Wolfgang Erhardt Varela, alertó a la población para no ser víctima del robo de identidad, ya sea por redes sociales, correo electrónico o por teléfono, vías por donde los delincuentes buscan sacar provecho de tus datos para obtener créditos; además, emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en estas trampas.

De acuerdo con Erhardt Varela, estos delitos han ido al alza en el mundo; sin embargo, muchas personas no se dan cuenta hasta tiempo después de ser víctimas de los ciberdelincuentes.

Una de las maneras en que la gente puede darse cuenta de que fue víctima de robo de datos es en el estado de cuenta de créditos.

“El robo de identidad es el delito que más crece en el mundo, nadie sabe exactamente a qué ritmo, pero todos los expertos coinciden en lo mismo. El último dato que ofreció el Banco de México, previo a la pandemia, es que este país estaba en el octavo lugar en robo de identidad. Hay otras empresas que se dedican a temas de seguridad y casi todos coinciden que México podría estar en el lugar número tres”.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

Erhardt Varela indicó que, dependiendo de la edad de cada persona, el modus operandi del delincuente es diferente.

“Al delincuente no le importa tu edad, no le importan tu sexo, no le importa tu nivel socioeconómico. Todos le van a dejar algún tipo de ganancia, pero si hay diferencias de cómo te van a buscar para que tú le des tu información”.

En el caso de los jóvenes: Invierten en anuncios que cuelgan en páginas web para ofertar créditos milagro, productos de moda baratos, boletos para conciertos, algo llamativo para este grupo. Al darle click se meten sus datos personales y bancarios, y es como se consuma el robo de identidad.

En adultos: es más común mediante correo electrónico, pues dijo que en promedio los maleantes mandan 18 millones de estos que son basura, con diferentes pretextos, problemas del SAT, ofertas o problemas que te hagan dar click lo más rápido en el enlace adjunto.

Adultos mayores: con ellos operan a través de llamadas, SMS o Whatsapp y se pueden hacer pasar por quien sea.

¿Cómo denunciar estos delitos ante Buró de Crédito?

Wolfgang Erdhart Varela indicó que en caso de ser víctima de este delito:

“Hay varias formas de reclamar créditos no solicitados o no reconocidos, mediante Buró de Crédito, porque dos veces al año no tiene costo y lo primero que se tiene que hacer es sacar el reporte de crédito especial, que es gratis una vez cada 12 meses”.

En dicho reporte hay dos espacios principales, los cuales deben poner atención las personas interesadas:

En el primero apartado están los datos generales como: nombre, RFC, domicilios reportados, y se debe de validar que todos los datos estén completos.

La segunda parte del reporte se llama “Resumen de créditos”, en los cuales están los créditos del sector bancario y los de otro tipo. Aquí se debe checar que cada crédito lo hayan solicitado y si se detecta algo que no coincide se consumó el robaron la identidad.

Para la reclamación ante buró es necesario:

Especificar que errores o créditos no reconocidos hay

Como tendría que estar la información

Anexar evidencias que le ayude a la empresa a darte la razón, como mínimo una copia del INE vigente

Wolfgang explicó que corren 29 días para que te contesten, que te den la razón; en caso contrario puedes acudir a Condusef, Profeco o Prodecon.

Recomendaciones:

No dar click en cualquier anuncio

No hacer caso a los mensajes de texto con enlaces falsos.

Dejar de llevar el INE a todos lados porque tiene datos sensibles

Dejar de lado los estados de cuenta físicos y cambiarlos a digital porque en ellos hay datos sensibles

No usar red wi-fi públicas