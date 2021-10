Buen Fin será un respiro para la IP: Canacope

Pensando en que el Buen Fin podría impulsar las ganancias en Morelos, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) ya comenzó a inscribir a todos los negocios que pretendan participar en el programa, dio a conocer Humberto Bahena Rodríguez, presidente en Morelos de esta organización.

La Canacope estima que en total se inscriban 140 mil unidades económicas en el país con un volumen de ventas electrónicas de un 40 por ciento, con el fin de evitar contagios y aglomeraciones. El año pasado se alcanzó un 15 por ciento a través de internet.

“Yo creo que todos los comerciantes tenemos la esperanza de que en estos tres últimos meses del año nos veamos favorecidos con el programa del Buen Fin y estamos en este momento ya inscribiendo a todos los comerciantes, empresarios y prestadores de servicio que así lo deseen”.

Como otros negocios, algunos empresarios que no han podido ver “la luz al final del camino” están pensando en darse por vencidos y cerrar definitivamente sus comercios, aunque Humberto consideró que se debe hacer un esfuerzo más,

“Hoy día la gente se queja de que no hay ventas, y estamos nosotros tratando de convencerlos para que no cierren sus negocios; vamos, que es muy importante en este momento no cerrar, aunque sabemos que la prioridad en este momento es la salud”.

Pero como otras cámaras empresariales, Canacope también ha visto en la vacunación un avance importante que podría reflejarse en mejores condiciones para los empresarios.

“Si hacemos un comparativo del 2019 al 2021, las ventas bajaron en un 35 por ciento, y nosotros creemos que noviembre es un mes bueno junto con diciembre, aunque sabemos que la ciudadanía no esta para endeudarse”.