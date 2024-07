Comercio establecido, afectado por tiendas chinas

La proliferación de las tiendas “chinas” en Morelos ha traído una afectación al comercio establecido, particularmente en el municipio de Cuernavaca, así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez González.

La funcionaria estatal sostuvo que los locatarios de los diferentes mercados son quienes se han visto más afectados por esta situación, debido a que sus productos han sido reemplazados por estos traídos desde el país asiático. Esto se ha visto reflejado durante los últimos tres o cuatro años.

“El tema de las empresas chinas, quien tiene los números, porque han otorgado los permisos, pues es justamente el municipio. Yo ahí el tema lo he visto con los locatarios de los mercados, justamente con organizaciones, en donde efectivamente ellos han tenido afectaciones”.

Rodríguez González fue cuestionada si esto es parte de la buena relación que se tiene con China, lo cual se ha externado en diversas ocasiones, a lo que señaló que esto es una situación completamente aparte, lo cual no se puede mezclar. Manifestó que son cosas totalmente distintas.

“Nosotros recientemente comenzamos con esta Expo China-México y el poder hacer esa diferencia, entre los que son los chinos que vienen a invertir, que son formales, el que no cataloguemos a todos de la misma manera. Estos días estarán en la Ciudad de México, porque acá no cupieron, 200 expositores empresarios chinos y 20 de aquí de Morelos. Es por esto esa petición, que no cataloguemos a todos porque están buscando inversiones”.

De acuerdo con el coordinador del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Ricardo Torres Carreto, se han identificado mediante los resultados preliminares de los “Censos Económicos”, que este tipo de espacios han proliferado en Morelos.

Esto, no solo en Cuernavaca, sino en municipios de la región sur como Zacatepec y Jojutla, así como de la zona oriente como Cuautla y Ayala.