BBVA deja sin domingo a miles de familias en Morelos

Lo que miles de usuarios de BBVA en Morelos habían programado para ser un domingo familiar se convirtió en un martirio debido a las intermitencias en el servicio digital de la institución bancaria, una de las cinco con mayor número de usuarios en la entidad. decenas de personas tuvieron que ser “rescatadas” por parientes o amigos, de locales donde habían comido y que no pudieron recibir los pagos por la falta de comunicación con el banco.

Si bien no se vieron las aglomeraciones que se reportan en otros estados por la falla bancaria, a solo unos días de la quincena, los morelenses no pudieron disponer de sus reservas por fallas en la red de BBVA que había reportado afectaciones desde la noche del sábado y no pudieron ser corregidas durante todo el domingo.

Aunque en los supermercados de Cuernavaca no hubo descenso en las ventas, algunas tiendas de conveniencia Oxxo, Seven Eleven y Six, reportaron una baja en sus ventas debido a que muchos de sus clientes intentaron hacer pagos con tarjetas de débito o crédito del banco sin poder concretarlo “y pues ya no se llevaban nada, o nomás una cosita”.

Los reclamos al banco fueron de todo tipo y reportaban lo mismo fallas en los cajeros automáticos, que en los puntos de venta que aceptan cobro con tarjeta, y hasta en la aplicación móvil que presume la institución como la mejor del país.

La pantalla de inicio de la app BBVA remitía a los usuarios a revisar su conexión de internet, mientras que la de BBVA Wallet advertía “Lo sentimos, no nos fue posible procesar tu solicitud. Intenta más tarde o llama a la Línea BBVA”. Así que ni para prometer la transferencia inmediata de los montos prestados a los rescatadores de familias varadas en los restaurantes. Otros usuarios pudieron apenas completar o quedaron menos a deber con las monedas que llevaban en sus coches, o lo que entre todos los comensales podían cooperar.

Casi a las nueve de la noche, BBVA seguía presentando intermitencias y la situación no parecía ser diferente a la de las casi 24 horas anteriores.