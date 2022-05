¿Saldo negativo? BBVA recompensará con un café a usuarios tras error en su sistema

En la reciente semana los usuarios de BBVA presentaron una falla en la que sus cuentas de débito, pues comenzaron a recibir depósitos inesperados, mismos que posteriormente fueron retirados, lo que hizo que algunos usuarios quedaran con saldos negativos y para subsanar el error la empresa financiera ahora ofrece devolver un apoyo o invitar un café a los usuarios si así lo prefieran.

El anuncio fue hecho hasta la mañana de este viernes 13 de mayo mediante las redes sociales de la compañía, con un breve mensaje en el que se informa que este beneficio aplica para quienes realizaron compras con su tarjeta de débito desde el pasado 27, 28 y/o 29 de abril.

La explicación que brinda la compañía es que, durante este periodo de tiempo, a quienes realizaron alguna transacción con su tarjeta no les fue retirado el dinero correspondiente de la cuenta hasta días después, además de que reconocen que el hecho generó confusión entre sus tarjetahabientes, pues varios utilizaron el recurso.

Esta acción generó que tras regular sus sistemas algunos clientes registraran un saldo negativo, lo cual reclamaron en sus redes sociales, pues pensaban que se trataba de un nuevo error de la compañía, por lo que ofrecieron poner a disposición de dichos clientes un “apoyo sin costo” o en caso de el usuario no lo requiera pidieron que se les permitiera “al menos invitarles un café”.

Para poder hacer valido este beneficio, quienes se hayan visto afectados por la situación no tienen que hacer nada, será el propio banco quien se comunique con cada uno de ellos para consultar si desean tomar el apoyo que la empresa entregará o si aceptan el café, sin precisar cómo funcionará este último beneficio a quien lo acepte.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues hubo quienes se cuestionaron si premiarán a quienes gastaron algo que no era suyo, otros más afirman que ya habían pagado dicho saldo, por lo que tacharon a la empresa de “miserables”, mientras que otros más ironizaron con el hecho de que la gente pueda aceptar un café a manera de compensación.

USUARIOS REPORTAN MISTERIOSOS DEPÓSITOS Y NO DUDAN EN USAR EL EFECTVO

Fue el pasado 9 de mayo cuando varios usuarios de BBVA en todo México comenzaron a recibir inesperados depósitos en sus cuentas de débito como montos que iban desde los 200 y hasta los 14 mil pesos, sin que nadie conociera la procedencia del dinero, por lo que el tema se convirtió en tendencia en las redes sociales y por su puesto no faltó quien aprovechó este “extra”.

Fue al día siguiente que la felicidad terminó cuando en el mejor de los casos el dinero sólo había desaparecido de la cuenta, pues en otros comenzaron a presentar saldos negativos y aunque en un primer momento los tarjetahabientes aseguraron que se trataba de una nueva falla, BBVA desmintió esta versión y aclaró el tema, señalando que esto era resultado de un “un error humano”, sin dar más detalles de qué fue lo que ocasionó lo sucedido.

