Balnearios tienen baja afluencia de bañistas

Pese a que en este período vacacional de Semana Santa los balnearios funcionan al 50 por ciento de su capacidad, no alcanzaron ni el 15 por ciento de afluencia, informó Mario Rojas, del balneario Santa Rosa de Jiutepec.

En el período vacacional de Semana Santa del 2020 los balnearios estuvieron cerrados, ya que habían transcurridos algunas semanas de haber iniciado la pandemia en México y el semáforo epidemiológico y de riesgo se encontraba en color rojo.

Este año, durante el mismo período vacacional el semáforo se encuentra en color amarillo, por lo que los balnearios en la entidad están funcionando al 50 por ciento de su capacidad, y pese a las limitantes en su capacidad de operación, existía la esperanza de contar con asistencia, y por lo menos mantener los gastos de operación.

Mario Rojas señaló que por un lado estuvo bien mantener una baja asistencia de bañistas porque se cumple con las medidas de sana distancia, no se dan aglomeraciones, y se cuida la salud de visitantes y de quien trabaja en el lugar.

Sin embargo, por otro lado, pese a que podían funcionar al 50 por ciento de su capacidad, lo máximo que alcanzaron fue el 15 por ciento.

Cuenta que solo el sábado de Gloria fue el día de más visitantes, pero no rebasaron ni el 15 por ciento de su capacidad, señaló que no fue solo su caso, los demás balnearios pertenecientes a la asociación civil en Morelos señalaron que no obtuvieron la visita esperada para esta temporada vacacional.

La afluencia de personal que tuvieron en período vacacional les ayuda para el pago de personal y algunos gastos de mantenimiento.

Señaló que durante este período vacacional tuvieron una vigilancia permanente de elementos de la Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil, y de las áreas de salud que revisaron la calidad del agua de las piscinas.

La idea del balneario Santa Rosa es permanecer trabajando, esperan que no se de un cierre nuevamente de estos centros de recreación para poder seguir operando.