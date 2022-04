Balnearios se preparan para lleno total en Semana Santa

Víctor Manuel Castro Serrano, presidente de la asociación de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos, señaló que esperan la ocupación del 100 por ciento en todas las empresas de este giro, ya que al pasar el semáforo al color verde se activó el movimiento económico y la visita de turistas desde hace más de un mes a la entidad.

“Estamos preparados para recibir a los visitantes y turistas con todas las medidas de seguridad sanitarias al 100 por ciento; aún no se ha visto un aumento en cuanto a la presencia de visitantes, quizás seguimos mostrando el respeto a esta pandemia, de allí que estemos listos al 100 por ciento” , dijo Castro Serrano.

Señaló que aún no conocen el número o el porcentaje de visitantes que podrían acudir a los balnearios, pero se contará con todas las medidas de seguridad pertinentes; reconoció que la afluencia va incrementándose de manera considerable.

Si bien por el momento no tienen un estimado sobre cuánta gente podría llegar al estado, luego de dos años de pandemia, Castro Serrano explicó que en este momento no hay un porcentaje, pero hay confianza de que sí habrá respuesta de quienes no han salido, aunque afortunadamente en el último puente la afluencia se vio incrementada a estos lugares de esparcimiento que también son un atractivo natural de la entidad.

Por ello, a pesar de la pandemia, en la asociación de balnearios no hubo cierres definitivos, sólo cuando hubo una exigencia por parte de la autoridad en materia de salud, pero gradualmente con el paso de los meses fueron recibiendo a la gente de manera gradual, de acuerdo a la presencia de la pandemia.

“Tenemos la esperanza de que llegue mucha gente y desde la asociación estamos trabajando con mucha gente para resguardarla seguridad de todos los visitantes; sin duda será un mayor porcentaje de visitantes, pero estamos preparados”, concluyó.