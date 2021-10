Ayuntamientos padecen crisis sin precedentes

A escasos dos meses de que concluyan las actuales administraciones municipales, el Congreso local hizo un llamado a los alcaldes para que rindan cuentas claras sobre el estado financiero en que dejarán sus respectivos ayuntamientos, pero principalmente para que entreguen finanzas sanas a los alcaldes electos que asumirán el cargo el 1 de enero de 2022.

El exhorto fue propuesto por la diputada del PES, Mirna Zavala Zúñiga, quien logró el respaldo unánime del pleno legislativo.

“Es fundamental que los presidentes municipales que están próximos a concluir su encargo el 31 de diciembre del año que transcurre, transparenten las finanzas públicas de sus respectivos municipios y entreguen los estados financieros de manera pronta y clara a los alcaldes entrantes, a efecto de que los mismos puedan conocer y tomar decisiones contables de manera informada y así elaborar una programación de política pública con una perspectiva realista y puntual”, opinó la legisladora.

Zavala Zúñiga reconoció que los municipios se encuentran en una crisis sin precedente derivado de la baja recaudación y los pasivos exorbitantes que han heredado de una administración a otra, como una bola de nieve que ha provocado que los municipio, en algunos casos, hayan optado por actualizar sus leyes tributarias y sus tarifas, que incrementaran sus ingresos por concepto de catastro y registro civil, la concesión de diversos servicios a particulares para su debida prestación y buscar refinanciamientos para poder reducir las tasas de interés; sin embargo, la realidad es que los municipios cuentan con atribuciones que les otorga la Carta Magna que no son capaces de solventar por la debilidad en su hacienda pública y cada día se refleja en la muy deficiente prestación de servicios públicos y de la imagen urbana tan deteriorada que prevalece a lo largo y ancho del territorio estatal.

En la contabilidad, conocer el balance general, el estado de resultados y el estado de disponibilidad financiera, es lo más importante para saber en dónde están parados y así tomar las decisiones correctas en materia de gestión pública para el periodo que se deberá atender, precisa el punto de acuerdo.

Y es que, un indicador utilizado frecuentemente en los municipios es el de relacionar los ingresos propios a través de los impuestos, tasas, derechos y aprovechamientos, los ingresos de capital propios, las contribuciones por mejoras y los ingresos totales recaudados, de esa manera contarán con elementos confiables para la toma de decisiones.

Otro aspecto relevante son los ahorros que deriven del gasto corriente y las transferencias.

Los estados financieros son evaluados por el Congreso del Estado de Morelos a través de las diversas Cuentas Públicas trimestrales que presentan los municipios y que de manera general contienen los estados financieros e información presupuestaria, programática y contable que emanan de sus registros, los ingresos y el gasto público con base en lo devengado y el flujo de efectivo, la cual se encuentra organizada y pormenorizada por dependencia que forma parte de la administración pública municipal y que tenemos la obligación de analizar y solicitar -si así se acredita- una auditoría especial a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, abundó la diputada.

Para la promotora del llamado, “si los alcaldes electos no generan políticas públicas que alienten la diversificación de los ingresos y mejoran los aprovechamientos de los recursos con los que cuentan y siguen con decisiones de gobierno, en donde el ciudadano no esté involucrado e informado, donde no se le brinden facilidades de pago al usuario, no se reduzcan los morosos, se creen nuevos y mejores sistemas de cobro con base en esta era digital y tecnológicamente más avanzada y sobre todo que no se involucren los funcionarios en la responsabilidad y atención de los usuarios, seguiremos en el mismo círculo vicioso de negligencia, corrupción, ineficiencia, lejanía y malos resultados”.

Cabe recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115, determina que los municipios son los responsables de administrar libremente su hacienda, la cual se integra por el patrimonio propio, bienes muebles e inmuebles que pertenecen al Municipio, contribuciones e ingresos, participaciones federales, aportaciones (Diversos Ramos), e ingresos extraordinarios.

















