Ayuntamiento invertirá tres millones en rehabilitar plazas Lido y Degollado

El Ayuntamiento de Cuernavaca destinará el dinero ahorrado en la Feria de la Flor Cuernavaca 2023 para la rehabilitación de Plaza Lido y Degollado.

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, indicó que gracias a la concesión de la Feria, se ahorraron tres millones de pesos.

Al finalizar la Feria de la Flor, el alcalde mencionó que el evento terminó con un saldo positivo. Sin embargo, esta semana el municipio recibirá un millón de pesos, que fue lo que se acordó con el empresario que recibió la concesión.

"La persona que solicitó ser la concesionaria se le exigió pagar un millón de pesos al ayuntamiento a cambio de llevar a cabo la feria. No importa si los ingresos le permiten obtener ganancias o no, está obligado a hacerlo. Para nosotros lo importante era llevar a cabo la feria y no gastar los tres millones de pesos que teníamos asignados para su organización, y en su lugar utilizarlos para otra área", explicó el alcalde.

Reiteró que durante este período vacacional donde también se desarrolló el Palenque de Cuernavaca, el municipio se vio beneficiado en cuanto al pago de los derechos por llevarse a cabo los eventos, por lo que durante esta semana se realizará un informe de los ingresos a las arcas municipales.

“Nos parece muy importante que se llevarán a cabo estos dos eventos… Vinieron muchas personas de diferentes partes del país y del extranjero que se han llevado una buena impresión de la ciudad”, explicó el munícipe.

Cabe mencionar que desde el inicio del trienio de Urióstegui Salgado se había dicho que la rehabilitación de ambas plazas podría quedar concluida en 2023; entre las necesidades que se tienen que cubrir de las plazas, son la reparación de techumbres, baños públicos y la pintura ya que estas no han recibido mantenimiento en por lo menos 20 años.