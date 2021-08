Aumento al pasaje será gradual en la región oriente

La mayoría de las rutas de la región oriente aún no están aplicando el aumento a la tarifa del transporte público, mientras choferes señalan que el gasto de la gasolina es insostenible, usuarios continúan afirmando que esto será un golpe a la economía de los morelenses.

En la región oriente existe una desorganización respecto incremento de dos pesos al pasaje, mismo que de manera oficial puede comenzar a aplicarse.

El Sol de Cuautla corroboró que en la gran mayoría de las rutas locales no se está aplicando este aumento, incluso, algunas rutas que días antes señalaron aplicarían el incremento de dos pesos desde este jueves, no lo hicieron así en la práctica.

Tal es el caso de la ruta 6 Tetelcingo, donde choferes informaron que comenzarían a cobrar 10 pesos a partir de este jueves, sin embargo afirmaron que muchos no lo aplicaron, incluso, dijeron desconocer con seguridad hasta cuándo lo harán oficialmente.

Por su parte, líderes transportistas de la región han dado a conocer que este aumento es complicado, pues no sólo la cantidad de dos pesos es mucho para algunas personas, si no que reconocen que de aplicarlo podrían perder más pasaje del que puedan ganar, no obstante, sostienen que el precio de la gasolina y todos los insumos que gastan día con día en el mantenimiento de las unidades es algo insostenible.

Cabe decir que una unidad con itinerario fijo gasta entre mil y mil 200 pesos diarios sólo de gasolina, a esto se tienen que sumar gastos como la cuenta y un porcentaje diario que se debe de ahorrar para el mantenimiento de la unidad.

Usuarios señalan que el problema no es que se aumente el transporte si no que todo va a la alza; transporte, gasolina, gas, alimentos de la canasta básica, entre muchas otras cosas, mientras que el salario mínimo para los mexicanos sigue siendo insuficiente.

A través de algunos escritos en las unidades del transporte público se ha dado a conocer el aumento a los pasajeros, sin embargo, líderes del transporte han dado a conocer que el aumento será gradual y muchos lo comenzarán a aplicar desde la primera semana del mes de septiembre.