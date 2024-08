Rutas Unidas: Inminente el aumento a la tarifa del transporte

El presidente de Rutas Unidas de Morelos, Aurelio Carmona Sandoval confirmó que buscan un incremento en la tarifa del transporte público, pero solicitan que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sea la encargada de realizar un estudio socioeconómico para determinar el monto justo para los usuarios y concesionarios.

“Debemos reunirnos con nuestras autoridades para dialogar y ver de qué manera se puede retomar este asunto; tendremos que buscar la manera de realizar el estudio socioeconómico, como la vez pasada, que fue llevado a cabo por la Universidad del Estado”, señaló.

El aumento a la tarifa mínima será una exigencia que mantendrán durante lo que resta de esta administración y ante la gobernadora electa Margarita González Saravia. Ya que desde el año 2021 no incrementaron la tarifa, a pesar de los cambios en el precio de refacciones y combustible.

La intervención de la UAEM sirve para actuar con imparcialidad, en el último aumento en 2021 se determinó pasar de 8 a 10 pesos bajo su respaldo. Es por esto, que los transportistas buscan de nuevo su apoyo para establecer un tarifa. En su momento Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), declaró a principios de año que el aumento tendría que ser de 5 pesos.

“Es necesario el aumento; cuando hay una alza en la tarifa, la gente no quiere ni tocar el tema. Han subido los insumos, las refacciones, el combustible, todo eso nos afecta. Solo en combustible se nos va el 60 por ciento”

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Morelos (SMyT) no reveló si atenderán esta exigencia en los meses restantes de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo o si será un problema que heredarán al gobierno entrante. Eduardo Galaz Chacón, (secretario de esta dependencia) descartó un aumento en febrero de 2024 y desde entonces el tema está en suspenso.

Ciudadanía no está de acuerdo con aumento

La ciudadanía que usa el transporte público no está de acuerdo en que se aumente la tarifa porque aseguran que no dan un buen servicio, “me subí a una ruta 11 y olía feo, se que no las asean y la música es muy fuerte. Ya me ha tocado chocar en ruta porque manejan como locos”, declaró Rebeca Hernández.

Mencionó que antes de contemplar un aumento sería justo que los operadores y las unidades estén en buenas condiciones.

“La 20 está bien fea, luego ni sillones ya tienen. Yo no sé por qué si la ruta ya va llena siguen subiendo gente”, opinó Manuel Robles.