Aumentan los fraudes en línea

Ante el incremento de compras por Apps y en línea es más probable que haya fraudes, aclaró el director general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Morelos, Fernando Vela López, quien también comentó que las denuncias ciudadanas sobre el tema se han elevado.

Confió que por el momento no hay estadísticas que haga un seguimiento puntual de todos estos engaños y que podrían configurarse en un delito, sobre todo porque han detectado fraudes incluso a través de las redes sociales.

Es comprensible que al estar muchas personas recluidas en casas y los negocios cerrados, los delincuentes buscan resarcir esas víctimas que ya no están a la mano y buscan otras plataformas y con distintas argucias llevan a cabo este tipo de fraude.

Lo más recurrente, explicó, es que estos delitos ocurran por medio de las tiendas de conveniencia debido a que no existe o no se lleva un registro de los plásticos e incluso en muchas de ellas no se pide la identificación de las personas, pero además los defraudadores piden que el producto se envíe a un apartado postal o a un lugar sin que sea un domicilio particular.

Abundó en que los ciudadanos deben poner mayor atención en casos como en el documento que es enviado al hacer la transacción, porque éste puede no ser el documento original o estar alterado.

Hasta la semana pasada, instancia registraba al menos siete denuncias de ciudadanos que resultaron afectados, "pero suponemos que el número debe ser mucho mayor".

Otra modalidad que ha ido en aumento es la cuestión de los supuestos premios, así como de engaños por apoyos a través de la Cruz Roja o IMSS, pero se les pide que den sus datos en redes sociales o en algunos casos hagan un depósito previo para echar andar el procedimiento.