Aumentan alimentos básicos

Este 2020 comenzó con incrementos importantes en ciertos productos básicos, como el jitomate, cebolla y tomate, los cuales registraron aumentos entre un 50 a 60 por ciento desde el kilo, hasta su compra con proveedores, mientras que la leche tiene una alza de entre uno a dos pesos.

De acuerdo con vendedores del Mercado Aldolfo López Mateos, el tomate estaba entre 6 y 7 pesos, pero subió a 8 pesos -dependiendo su calidad-; el kilo de cebolla por su lado tuvo un incremento de 20 pesos y el kilo de jitomate de invernadero se maneja entre 25 a 30 pesos.

Antonio Martínez Gómez, comerciante, detalló que estos cambios en los precios son por la demanda y el clima, específicamente, la temporada de frío que llega a afectar gravemente la cosecha, por lo cual desde diciembre los costos varían.

El bulto de cebolla se encontraba entre 150 a 180 pesos, actualmente esta entre 350 hasta 400 pesos; y el jitomate de invernadero en 550 hasta 600 pesos y estaba anteriormente en 220 a 250; además de que la cantidad llega a disminuir al limpiar el producto, reduciendo de 30 kilos la reja a 25 kilos y los mismos locatarios requieren ganar entre uno a dos pesos, máximo.





La gente si lo compra porque lo necesita, es lo indispensable para la comida, pero se llevan menos mercancía ante los altos costos. Nos afecta en que todo sube y la ama de casa si iba a dejar una venta de 80 a cien pesos, nada más se lleva la mitad porque se lleva de una a dos piezas, nada más para unas comidas

En este sentido, amas de casas han lamentado estos incrementos en productos tan fundamentales, como las verduras, leche, queso y hasta en otros artículos como los refrescos y cigarros.

Esta mal. De por si los sueldos están raquíticos, no alcanza para nada. Una familia que el papá es el único sostén y gana el sueldo mínimo no le alcanza. Eso es lo que deberían ver los gobiernos porque ganan muy bien y las demás personas no tienen el sueldo para llevar una buena calidad de vida, por eso muchos comen frijoles con tortilla y no alcanza

Empezamos el año de la peor manera. Sabemos que será un año complicado pero no dejar de ser malo que los precios de ciertos productos tan básicos aumenten. El dinero se te va en eso y dejas de comprar otras cosas igual de importantes

Cada año sucede los mismo pero que se puede hacer… nada sólo buscar opciones más accesibles aunque el gasto seguirá presente





