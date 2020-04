Aumenta la demanda de comida para llevar

Como era de esperarse, el servicio de comida a domicilio se elevó de manera importante, los jóvenes en motocicleta que van y vienen por orden de un celular reportan que de 10 hogares que visitaban al día actualmente lo hacen en 15 por turno.

Uno de ellos, Alberto, a quien abordamos mientras se detuvo brevemente para cargar gasolina en su motocicleta, nos cuenta que cada que lleva un pedido se aplica gel antibacterial o pide al personal de los restaurantes le permita pasar a lavarse las manos.

No es fácil encontrar agua y jabón, pero a veces los restaurantes nos dejan pasar al baño a lavarnos las manos, cada que entrego pedido me pongo gel en las manos, uso cubre bocas y no tocamos la cara, refirió.

Desde la tarde hasta las 00:00 horas, Alberto visita alrededor de 15 domicilios con quienes poco interactúa, pero cuando lo hace las personas "nos felicitan porque el trabajo que hacemos es riesgoso pero aún así lo hacemos".

Pese a la presencia de algunos policías, el que haya poca gente en las calles las vuelve un poco peligrosos, "sobre todo en las orillas como en las colonias Morelos, Benito Juárez, Alta Vista, Chipitlán y Satélite; las calles están más solas".

Comentó que por la tarde lo más solicitado son las pizzas, hamburguesas y pollo frito, pero por las noches la ciudadanía prefiere tacos.

Menciono que por inseguridad tuvo que cerrar su negocio de papelería y copias, "aquí encontré una forma de sustento". Una vez despachada la gasolina se fue no sin antes mirar su celular y verificar si tiene o no el tiempo para recoger un nuevo pedido.