Arabia Saudita y Rusia acuerdan reducir su producción en 2.5 millones de barriles

Rusia y Arabia Saudí acordaron reducir su producción en 2.5 millones de barriles diarios (mbd) a partes iguales desde un nivel de 11 millones de barriles, según el proyecto de acuerdo que manejan hoy los ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) y otros productores al que ha tenido acceso la agencia oficial TASS.

De esta manera, en mayo y junio, la producción de cada uno de estos dos gigantes petroleros deberá ser de 8.5 millones de barriles al día.

Según el proyecto de acuerdo, en total, los países de la alianza OPEC+ limitarán su producción en 10 millones de barriles al día, desde 43.8 mbd a 33.8 mbd.

HE Mohamed Arkab, Algeria’s Minister of Energy and President of the OPEC Conf, lauded the efforts undertaken by participating oil producing countries in holding today’s meeting. He also referenced the unprecedented human tragedy caused by COVID-19 and its impact on the oil sector pic.twitter.com/5KKBDt3iB7 — OPEC (@OPECSecretariat) April 9, 2020

Para cada país que participa en el recorte, la producción debería disminuir en un 23 %, según TASS.

A través de una videoconferencia, los miembros de la OPEP+ convinieron además mantener la reducción en la extracción de crudo hasta los primeros meses del año 2022.

El grupo estableció que después de junio bajará la producción en ocho millones de barriles diarios hasta diciembre y luego en seis millones entre enero de 2021 y abril de 2022.

Con este acuerdo, los productores buscan una solución a la baja demanda de crudo que se prevé para los siguientes meses y con la que estiman un colapso mayor de los precios del crudo, los cuales han caído a un mínimo de 18 años como resultado de la baja demanda por la crisis del Covid-19.

Suministros limitados por dos años

Así, el pacto prevé Irak baje su bombeo en un millón de barriles diarios, Emiratos Árabes Unidos en 700 mil bd, Nigeria en 420 mil bd y México en 400 mil bd.

Foto: Reuters

El objetivo es mantener limitados los suministros durante dos años, aunque con ligeros aumentos escalonados: a partir del próximo 1 de julio y hasta el 31 de diciembre, el recorte de 10 mbd se rebaja a 8 mbd, y a 6 mbd entre el enero de 2021 hasta abril de 2022.

Los socios de la OPEP Venezuela, Irán y Libia permanecerán exonerados del compromiso de limitar sus extracciones debido a las caídas involuntarias que sufren sus actividades petroleras por diversas causas.

México presente

En la reunión virtual participó la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, como representante de México, aunque la dependencia no ha confirmado si la funcionaria se pronunció a favor o en contra de la reducción en la producción de petróleo.

Hoy participamos por videoconferencia desde Villahermosa, Tabasco en la 9th reunión ministerial extraordinaria de la OPEP y NO OPEP.

La mayoría de los países trabajamos en lograr consensos para la estabilización del petróleo.



⁦@GobiernoMX⁩

⁦@OPECSecretariat⁩ pic.twitter.com/A9aDQ2ITD4 — Rocío Nahle (@rocionahle) April 9, 2020

Al final de la reunión la OPEP+ descartó mencionar las condiciones para que países externos al grupo reduzcan el bombeo de crudo.

La próxima reunión virtual del organismo internacional quedó programada para el 10 de junio.

Con información de EFE