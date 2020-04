Ampliación de “Sana Distancia” causa incertidumbre en Canirac

No entiendo la estrategia "ojalá la libremos y que no se alargue más la contingencia por no tomar acciones directas porque no se declara la fase tres y los empresarios no podemos acceder de acuerdo a ley a contar con estímulos fiscales".

Así lo expuso el presidente de la Canirac Morelos Harry Nielsen al opinar sobre la ampliación de "la sana distancia" hasta el 31 de mayo.

Expresó que hay preocupación e incertidumbre en el sector privado "porque a nivel internacional no hemos visto que las cosas se hagan así".

Destacó que los restauranteros que aún tienen abiertos sus negocios están sobreviviendo con el diez por ciento de sus ventas normales lo que les permite cumplir con los convenios con sus trabajadores para no dejarlos sin ingresos para ellos y sus familias.

Pero recalcó que "es increíble que con tres semanas sin vender prácticamente hayamos tenido que pagar impuestos sin contar con ninguna prórroga ni en eso ni para el pago de servicios como la luz".

Aclaró:

No queremos que nos regalen nada, solo que nos den facilidades, una prórroga para pagar después, pero no hemos tenido ese apoyo del gobierno

Por ello insistió en que ojalá las cosas salgan bien con la estrategia oficial para que "las cosas no se pongan peor".









