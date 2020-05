Amenazan comerciantes con tianguis en Plaza de Armas

El reclamo que están haciendo comerciantes de plazas y tianguis en Cuernavaca que amagan con instalar un tianguis en Plaza de Armas, se debe a que no conocen cómo funcionan los programas de apoyo del Ejecutivo, dijo la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez González, quien negó que exista parcialidad en la entrega de apoyos, así como favoritismos, sino que cumplen las reglas.

Ante la advertencia de que comerciantes realizarán una protesta, incluso instalando un tianguis “Covid-19” en Plaza de Armas, la funcionaria estatal consideró que la molestia de la gente seguramente obedece a que hay un desconocimiento sobre el procedimiento, porque el Gobierno estatal tiene varios instrumentos para reactivar la economía morelense y en ánimo de apoyar a micro y pequeños comerciantes, la dependencia a su cargo cuenta con programas de apoyo de fácil acceso en los que pueden participar todos y cada uno de los comerciantes.

Hizo mención que los requisitos que se solicitan son mínimos y están planeados para cada uno de los sectores comerciales, “precisamente diseñamos los financiamientos con la intención de que los comerciantes informales también puedan participar y puedan obtener su crédito y hacerle frente a esta contingencia sanitaria”.

Destacó que que muchas veces, al no conocer los procedimientos, resulta desesperante pero no significa que los micro y pequeños comerciantes no son susceptibles de recibir los apoyos.