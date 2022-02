Alza en las tarifas de peaje debe quedar suspendido: Canacintra

Haber suspendido el aumento en el peaje de las autopistas México-Acapulco y México-Cuautla el mismo día que entraba en vigor, fue una buena decisión y debe mantenerse así, porque de lo contrario los costos de transporte en la industria se elevarían y con ello también los productos así como servicios.

El presidente en Morelos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Iván Elizondo Cortina, comentó que ya de por si este sector ha tenido muchas complicaciones por la pandemia y agregar un alza complicaría más las actividades económicas.

“Esto incrementaría el costo de la materia prima que hoy en día es escasa por el problema mundial que vivimos. Ya se ha incrementado la gasolina, el gas y ahora el tema del transporte, por supuesto que esto impactaría el costo de los productos. Este tema de peaje es una realidad y no podemos hacernos a un lado de ello”, declaró.

Consideró que las autoridades deben ser conscientes de la situación tan compleja que viven actualmente los empresarios para no perjudicarlos y encontrar mecanismos para, juntos, hacer crecer la economía del país.

“Tenemos que ir todos juntos, así nos lo han pedido, no. Cuántos de nosotros como empresarios hemos tenido dificultades. Yo de manera particular estuve pagando sueldos durante un año y medio cuando no tenía actividad, entonces debe ser un tema corresponsable de todos”, aseveró.

Explicó que en Morelos, como en muchas partes del país, la materia oprima solo entra por vías carreteras y los productos salen del mismo modo, por lo que el aumento de una sola caseta altera el costo de transporte y precio de venta, aunque algunos empresarios han estado absorbiendo esas pérdidas para mantener los precios.

A todo esto, la alternativa que existe en Morelos es el proyecto de Ferrosur, es decir, la construcción de un sistema de ferrocarril para reducir los costos de transporte, así que los empresarios no han quitado el dedo del renglón.

“La próxima semana semana tendremos una reunión para ver este tema que está promoviendo Canacintra, junto con el Gobierno del Estado para entender que posibles soluciones podemos tener a este tema”, adelantó.

El proyecto fue planteado en 2018, para la zona oriente de Morelos, pero hasta ahora se encuentra en la congeladora, por lo que algunos empresarios han señalado que se debe de retomar el tema.









