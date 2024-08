Alza al transporte | "Hay que preguntarle a la gente si quieren un aumento", dice Blanco Bravo

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, retó a los líderes transportistas a poner a consideración de la ciudadanía el ajuste a la tarifa mínima del transporte público a 14 pesos; incluso, dijo que la petición de los transportistas podría tratarse de un “complot” en contra de su gobierno.

“Hay que preguntarle a la ciudadanía a ver si quieren un aumento de 4 pesos. Yo creo que los camiones han estado en malas condiciones. Y no lo digo yo, lo dice la gente que se ha estado subiendo”.

Reiteró que desde el Ejecutivo se han hecho exhortos a los dueños de las concesiones a tener las unidades en mejores condiciones y colocar el sistema de localización GPS, además de capacitar a los conductores para mejorar la atención a la ciudadanía, “y no lo han hecho”.

Dijo que durante su gestión ha tenido buena relación con el sector; sin embargo, dijo, hoy desconoce la razón de la insistencia de los transportistas de elevar el costo del pasaje.

Yo me senté con ellos. Hicimos una cascarita con ellos. Quién sabe qué está pasando, yo no sé si es un complot en contra del gobierno. No es justo que hagan estas manifestaciones.

Blanco Bravo dijo estar dispuesto a reunirse con los líderes transportistas, pero fue claro al señalar que el estudio socioeconómico lo tendrá que hacer la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), como desde un inicio se había sugerido.

No habrá ajuste a la tarifa, insiste Movilidad

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Eduardo Galaz Chacón, una vez más dijo que en esta parte final del sexenio no habrá ajuste a la tarifa porque no existen las condiciones para que se dé. Sin embargo, dijo, sostendrán una reunión más con el sector el próximo 20 de agosto.

"Lo vuelvo a repetir, no hay los tiempos para hacer ese estudio de factibilidad y la revisión a las unidades. El gobierno se mantendrá firme sobre esa postura”.

Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) no descarta manifestarse en contra del aumento a la tarifa, así como para exigir que los transportistas respeten los descuentos a los estudiantes.