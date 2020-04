Alertan sobre posibles actos de vandalismo en el sector automotriz

El presidente del Consejo Ciudano de Seguridad, Rafael Rueda Moncalian, alertó a las autoridades sobre posibles actos de vandalismo en comercios del sector automotriz, como son las agencias de autos, al estar obligados a cerrarlos por un mes, por lo que hizo un llamado para que haya operativos permanentes y eficaces de la policía.

Cito como ejemplo, en la planta de la empresa Mazda de Pachuca, los delincuentes dejaron todos los autos en "banquitos" porque desgraciadamente, ante la contingencia que se está viviendo, la delincuencia también está haciendo de las suyas y la policía y demás autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública, no han podido contenerla, por lo que esa es una preocupación más que tienen los empresarios.

En el caso de los negocios de diferentes giros, Rafael Rueda agregó que uno de los principales problemas que se tienen es la inseguridad, pues destacó, "si a mi me dicen cierra tu negocio un mes, quién me garantiza a mi que en ese lapso no va a haber vandalismo. Hay ciertos negocios en los que debemos estar siempre atentos y pendientes de ellos, pues no hay ningún apoyo ni para los gastos elementales, como renta, agua luz y demás"

Recalcó que ya se vio que no habrá apoyos para el sector privado por parte del Gobierno y a esto se le suma la inseguridad, "ya que en cualquier momento los delincuente pueden entrar a robar lo que dejamos en nuestros negocios", es por ello que insistió en que la Comisión Estatal de Seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército, para que implementen un plan para prevenir los saqueos y cortinazos.

De la misma manera, ante la contingencia sanitaria que se está viviendo, hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas preventivas, cumpliendo en todo momento con los ordenamientos de las autoridades, para realmente extremar el cuidado personal y así evitar los riesgos de contagio.

Reconoció que hasta el momento no se han registrados saqueos, pero siempre está el temor por parte de los empresarios, ya que es bien sabido que Morelos es uno de los estados con alto índice de inseguridad.