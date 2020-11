Alertan sobre el mal uso de las tarjetas de crédito

Antes de comprar con tarjetas de crédito, hay que hacer un análisis de verdaderas necesidades y diferenciarlas de los deseos, con la finalidad de que las compras que se hagan sean redituables a nuestra persona, porque la mayor conveniencia para este Buen Fin, solamente son los meses sin intereses, es decir, realizar la compra siempre y cuando lo que se compró dure más que el periodo de la deuda, recomendó a todos los usuarios de tarjetas de crédito, Carlos Flores Hernández asesor de Educación Financiera de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

Ante el inicio del Buen Fin este lunes, recomendó además a todos los compradores a hacer un análisis de la capacidad de pago, porque se debe de tener presente que la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro salario, por lo que no se debe de utilizar de manera indiscriminada sobre todo porque la tasa de interés de referencia del Banco de México ha bajado, pero esto, destacó Carlos Flores, no se ha visto reflejado en el costo de los créditos.

Por ello insistió en que los créditos siguen estando bastante altos, en este caso, por las instituciones financieras, aunque la tasa de referencia ha bajado, es conveniente derivado de la pandemia hacer un uso responsable del crédito con la finalidad de conservar un buen historial crediticio porque más vale en este caso tener una capacidad de pago responsable.