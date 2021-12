Alcaldes no tienen sus finanzas sanas: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo alertó de la crisis económica que enfrentan los municipios ante los próximos relevos en los cabildos; convocó a los ediles salientes a transparentar el uso de los recursos porque “no se sabe a dónde se va ese dinero, yo no sé si quieren hacer esto en su beneficio, pero ojalá se les hiciera una auditoria porque si no hay finanzas sanas es responsabilidad de alguien”. El riesgo de que al menos 18 presidentes municipales puedan ser destituidos es responsabilidad de cada uno, porque “no tienen sus finanzas sanas y no las usan como se debe”.

Demandó “hacer sus cosas bien, que sean transparentes, que trabajen por la ciudadanía que los puso, que tengan sus finanzas sanas, creo que los diputados se están equivocando; no sé si hay un interés de los diputados o qué juegos sucios se están manejando allí, pero les dije que trabajaran bien y podían reivindicarse a diferencia de la pasada legislatura, pero ahora quieren desaparecer a la ESAF, y tienen a un hampón allí que se llama Jorge Michel Luna que está detrás de todo esto”.

Adicionalmente sobre los intentos de desaparecer la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), el mandatario consideró que será un error. “Lo voy a decir textual: hay algunos exalcaldes y que ahora son diputados, muy interesados en este tema. Pero le pediría a la gente de la ESAF que hiciera auditorías a todos los presidentes municipales, porque hay una gran cantidad de destituciones de los alcaldes”.

Hizo mención, por ejemplo, que cuando fue alcalde de la capital nunca dejó de pagar prestaciones a los trabajadores como está ocurriendo en la actualidad: “¿dónde esta ese dinero de los municipios, a dónde se va; ojalá a los alcaldes salientes se les hiciera una auditoría”, afirmó que los actuales diputados pareciera que quieren tapar hoyos cuando fueron presidentes municipales.

Cuestionado sobre la posibilidad de obras para el 2022 en el estado, confió que lo que se está trabajando en los Patios de la Estación es parte de los apoyos del gobierno federal, pero además de otras obras en varios municipios en los siguientes tres años.

Agregó que los cambios relacionados en la estructura del gabinete los hizo al considerar que eran necesarios y no porque los exfuncionarios hubieran trabajado mal, pero será importante dar un impulso al cierre de su administración y “se van a acomodar en otro lugar, no tengo problema ni una discusión con ellos”.

Por ahora, insistió, no habrá más cambios y menos en el área de seguridad, porque está seguro que “nadie ha tenido los pantalones del almirante (José Antonio Ortiz) Guarneros al hacer las detenciones que se han hecho, y lo vuelvo a repetir, hay muchos que no habían sido detenidos”.





