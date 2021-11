Airbnb cambia el turismo y a los vecinos

Las nuevas formas de hospedaje, más baratas y menos reguladas que los tradicionales hoteles y hostales se han popularizado en Morelos, a tal grado que la misma capital del estado, Cuernavaca, ha formado parte de las ciudades más visitadas a nivel mundial.

De acuerdo con información de la plataforma digital, Airbnb, antes de la llegada del SARS-CoV-2, Cuernavaca formó parte de las más de 300 ciudades que recibieron más de cien mil llegadas de huéspedes, comparándose con Bandung en Indonesia, Sofía en Bulgaria, Ubatuba en Brasil, Albuquerque en Nuevo México, Estados Unidos y Johannesburgo en Sudáfrica.

Esta modalidad de alojamiento, a través de Apps ha tomado relevancia, en especial ante la pandemia de Covid-19 que aceleró su aceptación, ya que tanto las familias como los grupos de amigos empezaron a observar que alojarse en casas enteras, tanto en lugares cercanos como remotos, era una forma segura y responsable de poder conectar de nuevo, teniendo además la garantía de ser un espacio limpio y para el cual no necesitabas salir o convivir con personas extrañas, al estar como en casa.

Un claro ejemplo de ello, es que en este año, Airbnb ha superado los mil millones de estancias de huéspedes en alojamientos anunciados en la plataforma en todo el mundo, mientras que los nuevos anfitriones, desde el inicio de la emergencia sanitaria, han obtenido ingresos de seis mil millones de dólares, cuando el típico anfitrión gana nueve mil 600 dólares al año.

Sin embargo, la popularidad de dicha forma de hospedaje ha traído consigo problemas múltiples ante conductas irresponsables que si bien pueden no estar permitidas en el contrato, al llegar a la residencia se olvidan generando la molestia de terceros.

Según datos de la policía en la entidad, las quejas que reciben por desórdenes de turistas en dichos espacios han estado presentes desde hace algún tiempo, incrementando considerablemente por la contingencia sanitaria, hasta en un 50 por ciento, lo cual consideran coherente, ya que las reuniones y encuentros se pasaron de los bares y antros a las casas.

En algunos casos la indisciplina de los huéspedes puede causar problemas graves para los propietarios, como ejemplo, en el Mando de Policía y Buen Gobierno de Cuernavaca artículo 129 capítulo II, se establece como infracciones al orden público, a las buenas costumbres y a la moral alterar la tranquilidad y el orden en cualquier lugar y circunstancia dentro de la jurisdicción del municipio; efectuar bailes o fiestas en domicilio particular, para el público con costo y sin permiso municipal correspondiente; poner en peligro la integridad física, moral o patrimonial de los habitantes del municipio.

En este último caso, si el peligro proviene por realizar disparos al aire con arma de fuego sin la intención de causar daño le será impuesto un arresto hasta por 36 horas y una multa de 300 a 500 días de salario mínimos general vigente en la entidad, esto con independencia de la sanción penal aplicable por el delito que pudiera configurarse con la conducta y consecuencia producida.

La amonestación puede ser desde una multa por 500 días de salario mínimo general vigente en el estado, arresto por 36 horas, y hasta trabajo a favor de la comunidad, entre otros.

Pero no solo los conflictos pueden ser con los elementos policiacos, sino también con los vecinos y es por ello que las plataformas digitales de alojamiento como Home Away que hoy es Vrbo y el mismo Airbnb ayudan a los anfitriones a resolver este tipo de problemas, interviniendo en algunos casos y hasta recibiendo quejas de casas que no respeten los protocolos de seguridad.

El auge de éstas plataformas, como ya lo hemos mencionado, han estado a la orden del día por lo cual si estás interesado en poner un Airbnb, a continuación te explicamos como:

Si piensas alquilar un espacio adicional en tu hogar, lo primero que debes hacer es crear una cuenta gratuita de Airbnb. Después de eso, necesitarás crear una lista para tu espacio.

Una lista es muy similar a una página de perfil para el espacio que deseas alojar; al igual que un perfil de redes sociales, lo que quiere decir que, cuanto mejor se vea tu página, más atención del posible inquilino tendrás. Por eso es tan importante que tu espacio se vea lo más agradable posible y tomes imágenes muy estéticas.

Si después de organizar todo te estás preguntando ¿Cuánto deberías cobrar? No te estreses, ya que Airbnb te ayudará a establecer precios según el área donde vives.

Tú decides cómo quieres hospedarte. Puedes publicar un alojamiento entero, una habitación en una casa particular o quizás otro espacio único. Es posible que quieras recibir a tus huéspedes en el alojamiento u ofrecer acceso sin restricción de horario. En Airbnb puedes ofrecer alojamiento temporal a una familia que huye de un conflicto en su país de origen.

Algunos de los requisitos para los anfitriones son: para que los huéspedes tengan estancias cómodas y seguras, piden a todos los anfitriones que cumplan con los siguientes requisitos en cada uno de sus anuncios.

Responder con rapidez: manteniendo un índice de respuesta alto contestando a las consultas y las solicitudes en un plazo de 24 horas. Acepta solicitudes de reservación: acepta las solicitudes siempre que tu disponibilidad te lo permita para que los viajeros sepan que los recibirás con los brazos abiertos.

Evita cancelar las reservaciones de los huéspedes: tómate las cancelaciones en serio e intenta evitarlas, ya que son un gran inconveniente para los viajeros.

Mantén una calificación general alta: vayan donde vayan, los huéspedes siempre esperan encontrarse el mismo nivel de calidad y es que los anuncios que se mantengan por debajo del promedio pueden recibir penalizaciones.

Registrarte en Airbnb y anunciar tu alojamiento es completamente gratuito.





