Afiliados a la Canacope ya están accediendo a apoyos

Una veintena de agremiados a la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) de Cuernavaca comenzaron a acceder a los apoyos financieros del Gobierno del estado, recursos que van de los cinco a los 25 mil pesos y que en estos momentos pueden significar la diferencia entre permanecer o desaparecer, destacó el vocero de este organismo, José Salgado Patiño.

Este organismo camaral atiende de lunes a miércoles cumpliendo con todas las normas sanitarias impuestas por las autoridades, para dar tanto asesoría contable como jurídica y por igual todo el apoyo en el trámite y obtención de apoyos financieros.

Dijo que hasta el momento, alrededor de una veintena de pequeños comerciantes se han acercado para ser ayudados en las tramitología en línea que se tiene que hacer para solicitar y obtener un apoyo financiero de los ofrecidos por el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Empleo, por lo que se les apoya con estos requisitos y posteriormente los beneficiarios acuden directamente a recoger su dinero.

Destacó que por desgracia hay un aproximado de 25 por ciento de sus agremiados que son poco más de un medio centenar, que mantienen cerradas sus cortinas ante la contingencia.

José Salgado comentó que no se van a confiar y estarán al tanto de las indicaciones de la Secretaría de Salud para cumplir en tiempo y forma con todos los protocolos para reactivar los negocios no esenciales, que a la fecha se encuentran cerrados, y que no enfrenten ningún contratiempo.

Por otra parte, destacó la sensibilidad y apoyo del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien ante la petición de la Canacope de que les ampliara el pago de refrendos ante la difícil situación que están enfrentando los comerciantes, les permitió ponerse al corriente en este mes de junio, sin recargos ni alguna otra sanción.