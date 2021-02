Abrir o morir, el ultimátum de la industria de romance

Bajo el lema de "Abrir o Morir" empresarios de eventos conocidos como de "la Industria de Romance" exigen a las autoridades estatales que los dejen trabajar sabedores ellos de todas las medidas sanitarias que deben de cumplir, pues se han perdido más de cien mil empleos.

En voz de Néstor Figueroa y Angélica Jaramillo los empresarios de este sector insistieron en que por lo menos hay en Morelos 900 jardines y salones de eventos con áreas abiertas en las que se pueden realizar los eventos con todas las normas sanitarias garantizando la salud y seguridad de sus invitados.

Por ello hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales a establecer una mesa de trabajo para acordar y supervisar todas las medidas sanitarias que se implementan en los jardines pues destacaron que de septiembre a diciembre les permitieron trabajar parcialmente y no tienen ningún contagio reportado en sus eventos.

Por ello, urgieron a las autoridades de salud estatal y de protección civil del estado y municipios a reunirse para definir la estrategia que les permita reactivarse porque de lo contrario van a colapsar y desaparecer.

Los empresarios pusieron en claro que no se trata de confrontar a las autoridades sino de unir esfuerzos para salir lo mejor librados de la pandemia y de la crisis económica que todos saben no provocaron las autoridades pero también destacaron que hasta el momento pese a sus llamados para trabajar coordinadamente no han sido escuchados pese a la importancia de la derrama económica que genera este sector al provocar una importante actividad turística en hoteles, balnearios y demás lugares de esparcimiento.