Abandona gobierno a productores de hortalizas

La producción de hortalizas en Morelos está abandonada, productores acusan que las autoridades sólo se fijan en los cultivos como maíz, caña o sorgo, perdiendo la oportunidad de aprovechar las tierras.

Alejo Palacios Álvarez, productor de cebolla en Cuautla y quien ha trabajado en diversos institutos de investigaciones agrícolas, señaló que Morelos es un excelente productor en el campo, por las características de su tierra y de su clima, ya que en el estado se puede desarrollar fácilmente casi cualquier tipo de cultivo.

Los Altos de Morelos destacan por su clima frió, por lo que predominan los cultivos de aguacate, nopales o duraznos; mientras que en la región Oriente hay más cultivos como maíz y sorgo; por su parte, en la zona Sur del estado se da en mayor cantidad la caña o arroz.

Autoridades y productores coinciden en que la tierra de Morelos es privilegiada, pues la tiene nutrientes que difícilmente se encuentra en otros lugares, por lo que siempre destacan por su calidad.

Pese a las bondades del suelo morelense, el entrevistado señaló que en la ultima década, las autoridades se han enfocado en apoyar más a la producción de jitomate, cebolla pepino, calabacita, y el frijol ejotero, son algunos de los productos que se dan en Morelos, pero no son apoyados del todo.

Lamentablemente las políticas nacionales para la agricultura se enfocan en los cultivos de maíz, trigo o arroz porque consideran que son los básicos, como productores e investigadores no podemos decir que no, pero en el caso particular de Morelos, las parcelas son pequeñas, la tierra es muy bondadosa y con cultivos de hortalizas los compañeros tienen la posibilidad de ganar más, de rotar sus cultivos y enfocarse en productos que pueden marcar una diferencia entre los productores

Palacios Álvarez pidió a las autoridades enfocarse también en plantaciones diferentes.

Las hortalizas son un cultivo muy importante en Morelos, porque tiene alta densidad de rendimiento y alto valor económico; por ejemplo, un cultivo de maíz puede dar cinco toneladas por hectárea, un cultivo de jitomate o cebolla puede dar 50 toneladas por hectárea en invernadero

Por su parte, autoridades dieron a conocer que desde hace años las diferentes administraciones de la entidad trabajan para apoyar al campo de manera integral.

Desde el 2016 se inició con el apoyo a la producción y comercialización de productos frutales y hortalizas, destacando el jitomate bola, saladet, pepino, pimiento morrón, e higos.

En la actual administración se la ha dado especial apoyo a la producción de higo y aguacate, principalmente.

