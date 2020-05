Abandona Gobierno a los campesinos

Productores de varias partes del estado denunciaron que el Gobierno estatal no ha cumplido con la entrega de distintos apoyos, por lo que no podrán sembrar. Los representantes de productores y comisarios ejidales aseguraron que están a una semana de que comience el temporal y no cuentan ni con fertilizante, ni semillas y sobre todo hay el aumento de un 60 por ciento de los insumos para el campo.

El grupo de hombres, que se identificó como productores de alimentos, hoy no tienen para sembrar los campos en la entidad, por lo que si el Gobierno estatal no libera los apoyos habrá escasez de alimentos y con ello seguramente llegará la hambruna y situaciones como la inseguridad aumentarán.

“Los campesinos estamos preocupados porque solo falta una semana para que nos llegue el temporal de lluvias y no nos han apoyado con ningún recurso como es semillas, insecticidas, fertilizantes y entre otros”.

Insistieron que debido a la pandemia los hombres del campo enfrentan otra grave situación y es que los insumos que usan para las siembras se han incrementado hasta en un 60 por ciento, algo que resulta inalcanzable para las familias que se dedican a la siembra de temporal.

Urgieron una estrategia de salvación “para que el sector campesino pueda sobrevivir; hoy los costos en los insumos son tan elevados que los productores no estamos en condiciones de poder sembrar, y ante el escenario negativo probablemente si persiste esta situación de abandono, prefieren no sembrar”.

Incluso afirmaron que no buscan un conflicto con las autoridades sino que solamente que los escuchen y si es posible, trabajar de la mano mediante un plan estratégico, y es que ante el confinamiento y los altos precios podrían aguantar hasta un mes alimentando al ganado, posteriormente los animales morirán o serán sacrificados para vender la carne y con eso sembrar, pero no es esa la idea, “es un llamado que le hacemos al Gobierno tanto estatal como federal que trabajemos en un plan estratégico; desafortunadamente cambian los secretarios, pero no son ellos los que no sirven para nada, es la gente que tienen a su alrededor, solo cobran en la nómina y ese es el perjuicio que hoy estamos padeciendo”.