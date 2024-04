Xóchitl provoca, Sheinbaum esquiva... y Máynez sonríe en el primer debate presidencial

En el primer debate no hubo tregua. Las y el candidato presidencial se trenzaron desde los primeros minutos de este encuentro en una guerra de acusaciones, señalamientos y descalificaciones. Fueron dos horas en las que salieron a relucir adjetivos como “mentirosa y corrupta” o “dama fría, dama de hielo, sin corazón”.

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM); Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PVEM), y Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), no perdieron la oportunidad de darse con todo en este primer debate presidencial que se realizó en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum Pardo arrancó el debate, que moderaron la periodista Denise Maerker y el periodista Manuel López San Martín. En su primera intervención advirtió que en la elección del 2 de junio está en juego “regresar al pasado, a los gobiernos corruptos del PRI y del PAN, o seguir con la transformación”.

Elecciones 2024 Verificando el debate: verdades y mentiras dichas por los candidatos presidenciales

Gálvez Ruiz reviró a la morenista y señaló que la candidata del partido oficial representaba a un gobierno que “traicionó la esperanza de millones de mexicanos en las elecciones de 2018”.

Luego, Álvarez Máynez acusó a Claudia Sheinbaum de aumentar el rezago en el acceso a la salud cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México: “Cuando llegó al gobierno, dos de cada tres capitalinos no tenían acceso a servicios de salud, y cuando salió pasó de tres de cada diez capitalinos, de acuerdo con una encuesta del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

En el segmento de salud, Gálvez Ruiz acusó a Sheinbaum de ser “una mujer fría y sin corazón”, y recordó que “cuando estuvieron los papás de niños con cáncer en Palacio Nacional no hiciste absolutamente nada, te quedaste callada, y eso es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón”.

Máynez, en su segunda intervención, reprochó a Xóchitl Gálvez sus “amistades priistas”, sobre todo con el líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno, o “tu otro gran amigo del alma, el más reciente, Manlio Fabio Beltrones, con cuentas en Andorra”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

Xóchitl Gálvez sacó a colación la tragedia en el Colegio Rébsamen, donde murieron 17 menores de edad y nueve adultos en el terremoto del 19 de septiembre de 2017, cuando Sheinbaum Pardo era titular de la delegación Tlalpan. Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez reprocharon a Gálvez Ruiz de lucrar con las víctimas.

Minutos después, Claudia Sheinbaum acusó a Xóchitl Gálvez de mentir, pues acusó que la candidata del PAN-PRI-PRD “no donó su casa al Colegio Salesiano tal y como lo prometió”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

“Tu Plan C, es un Plan C de Corrupción”, reviró Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum, en respuesta a la intención de la morenista de ganar la mayoría calificada en el Congreso de la

Luego, la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que Claudia Sheinbaum sea “la tapadera de sus actos de corrupción”, entre ellos el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Elecciones 2024 Víctimas del Rébsamen y la L12 del Metro acompañan a Xóchitl Gálvez en debate presidencial

“El presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quiere es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la casa gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocio Nahle, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de (Manuel) Bartlett, eso es lo que realmente el presidente quiere contigo”, reiteró.

Jorge Álvarez Máynez, en el segmento de combate a la corrupción, cuestionó a Xóchitl Gálvez por no criticar la corrupción de los hijos e hijastros del expresidente Vicente Fox y sólo enfocarse en los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción en los hijos o hijastros de Fox

Claudia Sheinbaum secundó al candidato de MC y acusó a Xóchitl Gálvez de haberse beneficiado del “Cartel Inmobiliario”, al asegurar que la casa en la que vive la candidata de la oposición es de este grupo que, aseguró, “opera el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

“Yo vivo en un departamento rentado, ella vive en una casa del Cártel Inmobiliario”, sostuvo.

En el tema de combate a la violencia de género, Álvarez Máynez acusó que durante la gestión de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno aumentó la tasa de feminicidios.

Luego de que Sheinbaum presumió los resultados de su administración en materia de atención de este delito, el emecista dijo que los datos de las autoridades federales la desmienten.

“La tasa de feminicidios en la Ciudad de México, de 2018 a 2023, subió de 0.97 por cada 100 habitantes a 1.22, hay que checar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, dijo Máynez.

Minutos antes de la respuesta, Sheinbaum aseguró: “En mi gestión la Fiscalía General de Justicia, que es autónoma, creó la Fiscalía de Feminicidios, gracias a eso en la Ciudad de México feminicidio que se comete, feminicidio que es castigado, es decir, cero impunidad en feminicidos”, presumió Sheinbaum.

Xóchitl Gálvez, en tanto, propuso incluir en la Constitución un programa para mujeres en situación de vulnerabilidad, consistente en 5 mil pesos mensuales. Dicho programa llevaría el nombre de “Tarjeta La Mexicana”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

La candidata del PAN-PRI-PRD también propuso que la pensión para adultos mayores se otorgue desde los 60 años e implementar otro programa para dar medicinas a las personas de este sector.

Álvarez Máynez, en su oportunidad, defendió al equipo que Claudia Sheinbaum ha elegido para su campaña presidencial, luego de que Xóchitl Gálvez ironizó sobre la inclusión de Javier Corral, exgobernador panista de Chihuahua, en el equipo de la morenista.

“Yo siempre he pensado que hay que reconocer las cosas buenas, no estoy de acuerdo en que se manche a Corral si fuera Bartlett, nunca he pensado que hay que tildar eso”, dijo.

Máynez también reconoció a Marcelo Ebrard, excanciller que en el equipo de Sheinbaum se encarga de la vinculación con los mexicanos en el extranjero.