Poco asistentes en Lagos de Moreno previo a llegada de Jorge Máynez

Cerca de 500 personas se reunieron en el centro de la ciudad de Lagos de Moreno en Jalisco, para recibir al candidato de Movimiento Ciudadano rumbo a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maynez.

Provenientes de varias colonias y comunidades rurales, los lugareños fueron llegando desde las 4 de la tarde al Jardín Principal, donde se encontraba todo listo a un costado de la Presidencia Municipal para recibir al candidato de 37 años nacido en Zacatecas, hecho que para muchos fue relevante.

Sin embargo, para la gente del campo que poco conoce de política, la llegada de Maynez fue poco importante, pero si consideran que son más importantes los políticos locales, quienes les han ofrecido apoyos desde el 2018 cuándo se dió el cambio de poder en Lagos y en el estado.

Los lugareños fueron llegando desde las 4 de la tarde al Jardín Principal / Francisco Carmona / El Sol de León

Víctor Ibarra habitante de la comunidad rural de San Juan, señaló que en la ciudad conocen poco al candidato presidencial, sin embargo, destacó que los candidatos de Movimiento Ciudadano han gobernado bien el estado y la ciudad.

"La verdad ni sé, pero estamos aquí porque me invitaron, sé que está joven pero la verdad la edad ya no tiene nada que ver, con lo que tenga de experiencia es buen candidato, he acudido en varias ocasiones siempre que puedo vengo a apoyar a los candidatos de movimiento ciudadano ya estoy grande y mi pierna ya no me responde pero sí nos ayudan y tenemos que apoyarlos", dijo el habitante de 65 años.





Asimismo destacó que el partido naranja mantiene a flote la economía del municipio y ha dado resultados positivos en los 6 años que tiene en la gestión.

"La economía en Lagos está bien, si hay empleo, la gente le pone peros, pero claro que hay trabajo", dijo el hombre que ha trabajado en el campo desde joven.

En el gobierno Estatal se encuentra Enrique Alfaro gobernando desde el 2018, mientras que en el municipio de Lagos de Moreno, Movimiento Ciudadano sacó al Partido Revolucionario Institucional del poder y lo tomó en las manos de Tecutli Gómez, quien concluye sus dos periodos este año y ahora va para diputado federal.

