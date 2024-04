Morena presentará nuevo candidato por la alcaldía de Celaya el sábado

CELAYA, Gto.- Alma Edwviges Alcaraz Hernández, candidata a la gubernatura de Guanajuato por Morena, reveló que el próximo 6 de abril el partido presentará a la persona que competirá por la alcaldía de Celaya, luego del asesinato de la candidata Gisela Gaytán.

Alcaraz Hernández detalló que quien ocupe la candidatura participará en el acto de arranque de campaña que estaba previsto para el sábado.

“Se está revisando el caso por parte de la Comisión Nacional de Elecciones para ver quién podría sustituir esa candidatura, incluso se está valorando si habría un posible de género derivado de estas circunstancias”, detalló la candidata por la gubernatura de Guanajuato.

Elecciones 2024 Morena solicita al INE remover a consejera del IEEG tras asesinato de Gisela Gaytán

Recordó que se realizaron encuestas en las que se muestran quiénes son los que ocupan los primeros lugares, seguramente, dijo, podrían basarse en esos resultados para elegir a quien encabece el proyecto.

“Esta es una decisión que le corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones que seguramente en unos días ya se va a pronunciar y va a emitir el comunicado como lo ha hecho con el resto de las candidaturas”, agregó.

Informó que el sábado se realizará el arranque de campaña oficial, tal y como ya se tenía programado, en la Calzada Independencia a las 18:00 horas y será encabezado con quien sustituirá a Gisela Gaytán.

Elección de Gisela Gaytán como cadidata provocó protestas en Morena

Cabe recordar que, desde finales de febrero hubo descontento entre algunos militantes y simpatizantes de Morena que no estaban de acuerdo con la designación de Gisela Gaytán como candidata a la presidencia de Celaya, por dos motivos, el primero, porque inicialmente se había asegurado que el candidato sería hombre.

El 6 de abril comenzará oficialmente la campaña. | Foto: Alfonso Berber / El Sol del Bajío

Y, segundo, porque de acuerdo con la encuesta de Masive Caller que ellos mismos presentaron, Gerardo Sierra quedó en primer lugar con un 17%, seguido por Juan Miguel Ramírez Sánchez con un 15%, Ara Morales con un 13%, Carmen Castrejón con un 7% y Gisela con un 6.7%.

Con estos datos en mano, el pasado 9 de marzo el mismo grupo de militantes y simpatizantes protestaron con pancartas durante los dos eventos en los que participaron en Celaya Alma Alcaraz y Fernández Noroña, vocero y coordinador de enlace con organizaciones sociales de la campaña de Claudia Sheinbaum. El primero fue en el Mercado Morelos y el segundo en el Parque Ximhai.

Morena presentará posicionamiento en Congreso de Guanajuato

En otro tema, Alma Alcaraz informó que hoy en la mañana, entre 500 y 600 compañeros de Morena de Celaya, estarán presentes para escuchar el posicionamiento que estará presentando en el Congreso del Estado de Guanajuato, David Martínez, coordinador de la fracción de Morena en dicho congreso.

Mencionó que se estará exigiendo “la eliminación del reglamento que entorpece y burocratiza la solicitud en información, exigiéndole a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, la atención pronta y rápida de seguridad cuando se le solicite, que no se estén echando la bolita”

Política Dan último adiós a Gisela Gaytán, candidata de Morena asesinada en Celaya

“Solicitando también algo muy importante, que exista más coordinación con la federación, porque esa descoordinación que ha habido ha costado vidas y esta burocratización de un trámite de seguridad en un estado como Guanajuato, donde tenemos el primer lugar en homicidios dolosos, el primer lugar en homicidios culposos, el primer lugar en asesinato de policías y vean aquí el caso de Celaya, el primer lugar en asesinato de niñas, niños y adolescentes, el primer lugar de muertes violentas de mujeres”.

Refirió que no es posible que el estado se encuentre en todos estos primeros lugares y todavía se ponga a burocratizar un procedimiento que debería ser atendido de manera inmediata, “sin ponerle, ni quitarle comas, ni puntos o decir es que se tiene que empezar, es que no está registrada como candidata, pedían modo, tiempo y lugar del suceso, habían amenazas que eran evidentes”. Además, señaló a Jesús Oviedo, secretario del Gobierno del Estado, porque no se le dio seguimiento, ni respuesta a la solicitud.

Manifestó que “estamos en un estado fallido, nos quieren silenciar, nos quieren callar, pero no lo van a lograr, vamos a seguir insistiendo en que no existe estrategia de seguridad pública, en que faltan policías estatales, que nosotros estamos comprometiéndonos a triplicar el número de policías estatales, que no existe un área de investigación de parte de la policía estatal, que existen muchísimas fallas y que tenemos un desgobernador que solamente se ha dedicado, a no sé, si a rascarse la panza o a voltear hacia otro lado, pero no a atender a los guanajuatenses”.

Publicado originalmente en El Sol del Bajío