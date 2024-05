Mexicanos piden seguridad a presidenciables para no vivir con miedo

Emperatriz Alarcón, de la colonia Izquiapa, en Chilpancingo, describe como inquietante el salir a la calle en la tercera ciudad con mayor percepción de inseguridad.

“Es algo inquietante, como ciudadana me inquieta el tener que salir y pues pensar con qué nos vamos a encontrar. Ahorita pienso que la seguridad la tenemos... Más que nada, tenemos que hacer oración y pedirle mucho a Dios”.

Elecciones 2024 Por miedo, 16 candidatos de Guerrero se retiran de contienda electoral

¿Toma medidas de seguridad adicionales en su casa o en la calle?

Pues más que nada andar al pendiente. Muy al pendiente de cualquier cosa, no distraerse.

¿Qué le pediría a las candidatas y al candidato presidenciales para mejorar la seguridad en su ciudad?

Que se esmeraran más, que lucharan más, para que uno salga a la calle con la confianza de sentirnos seguros, eso le pediría yo al gobierno, al Presidente si es que lo viera, que luchara porque él ya va de salida, pero los gobiernos que vienen, ojalá y la que viene que luche por rescatar lo perdido, porque la inseguridad está a todo lo que da. Esperemos en Dios que vengan cambios y así como lo expresan, que cumplan.

Sociedad Diócesis de San Cristóbal de las Casas acusa al gobierno de negar violencia

Para una mamá es muy duro

Araceli Domínguez, cirujano dentista, cuenta cómo es vivir en Fresnillo, la ciudad con la mayor percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

“La verdad estoy muy triste por el temor a salir. El que por ejemplo, yo como mamá cuando salen mis hijos me quedo muy preocupada porque ya no es la vida que llevábamos antes, vivimos con esa incertidumbre y pues a cada rato estamos molestando a nuestros hijos para ver dónde están y cómo se encuentran, entonces yo no duermo hasta que ellos llegan. Para una mamá es muy duro, muy difícil”.

¿Toma medidas de seguridad adicionales en su casa o en la calle?

Sí. Tenemos un grupo de WhatsApp los vecinos, y si vemos que algo está anormal dentro de nuestra colonia, nos informamos.

¿Qué le pediría a las candidatas y al candidato presidenciales para mejorar la seguridad en su ciudad?

Está bien que nos manden militares (...) pero si nos pusieran más cuestiones recreativas, nuestra mente no estaría enfocada en cierto tipo de actividades.

Pide poder salir tranquila

María García vive en León, la ciudad de Guanajuato con la mayor percepción de inseguridad, pues 85 de cada 100 habitantes tienen miedo a ser víctimas de un delito, según una encuesta del Inegi.

Bolsas con restos humanos se encontraron el jueves en Acapulco FOTO: EFE

“No hay seguridad, hay mucha inseguridad, demasiada, pero es como todo y como en cualquier lado, hay muchos problemas, pero depende también cómo los tome uno y en qué gravedad sea”.

¿Toma medidas de seguridad adicionales en su casa o en la calle?

No, hasta ahorita todavía no, pero digamos que en los alrededores sí ha habido mucho de eso.

¿Qué le pediría a las candidatas y al candidato presidenciales para mejorar la seguridad en su ciudad?

Sobre todo la vigilancia, que es lo que necesitamos nosotros, la vigilancia, y unos guardias de seguridad, la Guardia Nacional, el Ejército, son ellos los que andan muy fuerte cuidando, pero de todos modos no falta, pero sí es lo que uno les pide, que uno esté tranquilo, que pueda salir tranquilo a la calle.

Le quitan la vida a cualquier persona

Minerva González, habitante de Cuautla, Morelos, dice que vive con temor de que alguien muera, por eso al salir a la calle, lo hace rápido siempre vigilando.

“Hay mucha inseguridad, ya uno no puede caminar tranquilamente porque ya nomás está uno mirando, anda ya uno de rápido porque cualquier cosa se viene y ya van a matar a cualquier persona y uno teme porque uno vaya mero pasando, porque ya no respetan, ya nomás llegan a pleno día, llegan y le quitan la vida a cualquier persona. Es la inseguridad que todos quisiéramos que en verdad las autoridades que van a entrar, pues hagan algo para que eso pues se termine”.

¿Toma medidas de seguridad adicionales en su casa o en la calle?

“Pues no, saliendo tan seguido, nada más a lo que tenemos y regresamos a la casa rápido, no salir ya porque ya tenemos pues temor de que nos pueda pasar algo”.

¿Qué le pediría a las candidatas y al candidato presidenciales para mejorar la seguridad en su ciudad?

“Pues hagan algo por eso, por la inseguridad, para que nosotros podamos caminar tranquilos como era antes, como era antes, que podíamos salir tranquilamente, sin temor que uno pueda presenciar alguna balacera o que uno saliera lastimado, entonces es lo que les pedimos, que hagan algo por favor, quien tenga que ganar y quien quede, pues que haga algo”.

A cada rato hay un muerto

“A cada rato hay un muerto”, dice Eustaquio Flores Martínez, comerciante de 72 años de edad, originario de Fresnillo, y que teme por sus hijos y sus nietos.

“No pues sale uno volteando para todos lados, y haber cómo está... Ya lo que queremos es que una de las candidatas tenga la certeza de tener más seguridad, para nuestros nietos, para nuestros hijos, que pues, más que nada, van a sufrir o a gozar de este pueblo de Fresnillo”.

¿Ha cambiado las condiciones de seguridad en su casa o en la calle?

A lo que se ve, a cada rato hay un muerto, otro muerto y pues yo digo que va a la alza todo esto.

¿Qué le pediría a las candidatas y al candidato presidenciales para mejorar la seguridad en su ciudad?

Esto se debe a la baja percepción de seguridad, con un 17 por ciento reportado por la población adulta | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Más que nada, pues que haya trabajo, que haya esto para los campesinos, porque ahorita no ha llovido nada, no ha hecho nada de eso y pues en realidad el campesino no tiene con qué venir acá, por la inseguridad, de un lado y la inseguridad del otro, lo que queremos pues es estar bien, como estábamos pues, hace unos 20 años.

Tengo como tres años y medio de nervios

Norma Angélica Mendoza, comerciante de 61 años, vive con miedo de las personas que entran a su negocio en Uruapan, Michoacán, la sexta ciudad del país con la mayor percepción de inseguridad entre sus pobladores.

“La verdad, yo tengo como tres años y medio de nervios, a mí toda persona que entra a mi negocio me da miedo, porque es mucha la inseguridad. A mí me han abierto mi tienda tres veces, me han asaltado tres veces con pistola. Me da miedo, pero gracias a Dios no me ha pasado nada, estoy sana y vivita”.

“¿Cómo crees que se queda uno? -dice- con el susto y el coraje porque me levanto desde las 6:30 para trabajar, a la tienda vengo a las 7:00 y la cierro a las 9:30; si estoy platicando a las 10:00, pero más noche ya me voy.

Todo el día trabajo para que vengan ellos, y son jóvenes, son puro chiquillo de 17 o 16 años, porque los he visto de frente”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

¿Qué medidas de seguridad utiliza en su negocio?

Yo no uso nada, ni tengo pistola, ni navaja ni nada; nada más mi cuchillo para partir mi queso. No me puedo defender con nada porque no te dan oportunidad. No tengo miedo a morir, ya después de lo que me pasó, ya no me da miedo nada, pero sí me cisco, quedé ciscada.

Cuando voy en la calle, me cambio de banqueta o me espero a que pase la persona por el miedo.

¿Qué le pediría a las candidatas y al candidato presidenciales para mejorar la seguridad en su ciudad?

Yo les pediría más seguridad. Sí hay seguridad, pero es la misma rata, son los mismos. ¿Por qué al candidato Carlos Manzo no lo dejan actuar como debe de ser? Lo detienen y lo detienen