José Luis Urióstegui llama a ciudadanos a analizar perfil de los candidatos

A unos días de las elecciones, el candidato a la alcaldía de Cuernavaca José Luis Urióstegui Salgado hizo un llamado a los ciudadanos para analizar los perfiles de los candidatos que buscan ocupar un puesto de elección popular.

Recordó que este miércoles 29 de mayo concluyen las campañas políticas y durante los próximos tres días los ciudadanos podrán analizar los perfiles, experiencia y conocimiento de la responsabilidad del cargo de quienes se están postulando.

“En mi caso, en Cuernavaca, creo que los aciertos que hemos tenido han estabilizado la administración municipal; no hemos generado deuda pública, hemos pagado parte importante de la duda existente, no le debemos a ningún banco, no le debemos a los trabajadores y estamos invirtiendo cada año más recursos en obra pública”.

Aseguró que Cuernavaca requiere una inversión permanente de cuando menos 200 millones de pesos en obra pública durante 10 años para lograr estabilizar los servicios públicos y esto deberá asumir quien sea electo como el próximo alcalde capitalino.

Refirió que el próximo domingo dos de junio acudirá a ejercer su voto y estará atento a los resultados, esperando que la jornada electoral tenga una gran participación ciudadana.

“Que sea una fiesta democrática donde prevalezca la libertad de expresión y que se decida a los ganadores por una auténtica mayoría”.

En el penúltimo día de campaña, el candidato a la alcaldía se reunió con vecinos de la colonia Ciudad Chapultepec, ante quienes hizo un llamado para sumarse y formar parte del proyecto que encabeza.

“Sepan que este proyecto no es solo mío, no es solo de la coalición, este es el proyecto de la gente, este es el proyecto de las mujeres, de las niñas y niños; de jóvenes, de comerciantes, de la gente del campo, de emprendedores, de personas que creen que Cuernavaca es una ciudad en marcha, y que podemos seguir trabajando por el futuro de nuestras hijas e hijos”.

Asimismo, reafirmó su compromiso de intensificar acciones para restablecer la paz y la tranquilidad en la ciudad. "Mi mayor prioridad será trabajar por la seguridad de Cuernavaca. Vamos a redoblar los esfuerzos."