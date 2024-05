Jessica Ortega realiza cierre de campaña en zócalo de Tepoztlán

En la tarde del miércoles 29 de mayo, la candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición Movimiento Progresa, Jessica Ortega realizó su cierre de campaña con un discurso en el zócalo de Tepoztlán.

Sin un templete o escenario, Jessica Ortega se dirigió a sus simpatizantes con un mensaje de perseverancia y optimismo, destacando la resiliencia frente a las adversidades y la guerra sucia que enfrentaron durante la contienda electoral.

"A pesar de las adversidades y la guerra sucia, y a pesar de usar las más bajas acciones para lastimarnos, estamos de pie", declaró la candidata.

Jessica Ortega manifestó su felicidad al cerrar su campaña, confiada en que el próximo 2 de junio, los morelenses votarán por la coalición Movimiento Progresa, en busca de un cambio verdadero.

Simpatizantes de la coalición Movimiento Progresa en Tepoztlán. / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca

Al evento acudieron simpatizantes de Movimiento Cuidando y Morelos Progresa, quienes acompañaron a Jessica Ortega y a Andrés Robles, candidato a la alcaldía de Tepoztlán.

Previo a su discurso, la candidata a la gubernatura de Morelos entró a una iglesia local para agradecer el apoyo recibido durante su campaña. Posteriormente, hizo una caminata por las calles de Tepoztlán hasta llegar al zócalo del municipio.

Jessica Ortega recorre las calles de Tepoztlán. / Luis Flores / El Sol de Cuernavaca

Durante su recorrido, Jessica Ortega invitaba a los ciudadanos a conocer su proyecto y sus propuestas para transformar a Morelos.

En su discurso final, Jessica Ortega hizo un llamado a los morelenses a salir a votar y a no permitir que la "vieja política" continúe: "Salgan a votar, que no nos dé miedo. Podemos hacerlo, es nuestra decisión. Aquí no hay gente que ve por intereses particulares, aquí no hay gente que ya traicionó su confianza. Aquí estamos quienes queremos sacar adelante a Morelos".