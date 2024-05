Falso que inseguridad crezca con Morena: Joaquín Huacho Díaz

MÉRIDA. “Es falsa la acusación de que cuando llega Morena la seguridad crece. El estado más inseguro de México se llama Guanajuato y ahí gobierna el PAN”, dice Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato morenista al gobierno de Yucatán.

Puede interesarte: Diócesis de San Cristóbal de las Casas acusa al gobierno de negar violencia

En entrevista con El Sol de México, señala que mantendrá la estrategia de seguridad en el estado —uno de los más pacíficos del país—, al ratificar como secretario del ramo a Luis Saidén Ojeda, quien está en el cargo desde 2007 y previamente lo tuvo entre 1995 y 2001.

Añadió que el Presidente tiene una aprobación del 80 por ciento y esto “dirije el corazón de los yucatecos hacia la 4T”.

—¿Por qué votar por Huacho?

Elecciones 2024 Por miedo, 16 candidatos de Guerrero se retiran de contienda electoral

Para que un gobernador te atienda, es necesario que te entienda, quienes no entienden los problemas que vives llegan a la gubernatura y no se acuerdan de ti, y es cuando se hacen protestas para que el gobernante nos vire a ver, nos tome en cuenta, pero si el gobernador no te entiende tampoco te va a atender y esto es muy importante, que la gente sepa que voy a ser un gobernador cercano al pueblo, porque entiendo las necesidades, porque las viví en carne propia, con toda esta experiencia vivida y laboral que me hace conocer los sectores de la población.

Como exdelegado de Bienestar ha recorrido varias veces el estado. “De todos los candidatos soy el que más conoce Yucatán, lo he recorrido más de 20 veces en los últimos años.

-Hace seis años, cuando haces tu segundo intento por la gubernatura, ahora por Morena (el primer intento fue con el PAN en 2012) realmente Morena no tenía mucha penetración en Yucatán.

Todo lo que el Presidente ha hecho, ha logrado que 80 por ciento de los yucatecos vean bien y califiquen bien al Presidente y esto dirija el corazón de los yucatecos hacia la 4T. Hoy estoy viendo un Yucatán decidido, no lo van a decidir el 2 de junio, los yucatecos ya decidieron darse un gobierno de la Cuarta Transformación votando por Morena-Verde-PT.

-Has sido muy criticado, de repente llegan a tus filas priistas non gratos para otras personas. ¿Qué opinión merece esto?

Primero, hipocresía por parte del candidato adversario que criticó esto en el debate y no se da cuenta que el logotipo del PRI lo carga él y se avergüenza de ese logotipo, por eso usa la bandera yucateca, que es separatista, demostró total ignorancia en el debate al decir que esa bandera no es separatista, puesto que esa bandera se usó cuando Yucatán se separó de México”.

Todos los priistas que hoy están indecisos deben analizar que hay dos opciones. Por un lado, la cúpula, que hace seis años le entregó al PAN el gobierno del estado y de manera prepotente, corrieron a 14 mil priistas, dejando sin sustento a sus familias. Muchos se tuvieron que ir a Cancún a buscar trabajo, a Estados Unidos o a Canadá cuando antes trabajaban en gobierno.

-El tema ancla de los aspirantes a la gubernatura de Yucatán es el de seguridad, sin duda todo un reto para quien gobernará los próximos seis años esta entidad.

Voy a ratificar al comandante Luis Felipe Saidén Ojeda en su cargo (tiene tres sexenios continuos al frente de la SSP) y le voy a dar todo el apoyo para comprar más patrullas, más cámaras, más equipo para el C5i y seguir blindando Yucatán.

Yucatán no es seguro gracias a este sexenio, Yucatán lleva décadas con la seguridad porque tiene que ver con la manera de ser de los yucatecos, que somos gente trabajadora, gente pacífica, y tiene que ver con que el comandante Saidén ha logrado construir capacitación para una clase de policías que se preocupan por cuidar al ciudadano. Vamos a hacer la universidad de la seguridad para que los mandos medios aspiren a crecer el día de mañana, en base a su preparación.

-Sobre el golpeteo, se habla de inseguridad en los 23 estados gobernados por Morena. Dicen que pasaría lo mismo aquí.

Esto no va a ocurrir, porque nosotros vamos a garantizar la seguridad para el estado y es falsa la acusación de que cuando llega Morena la seguridad crece.

El estado más inseguro de México se llama Guanajuato y ahí gobierna el PAN, un estado con un alto índice de asesinatos de mujeres es Chihuahua y lo gobierna el PAN. Dos estados encabezan la lista con más violaciones sexuales a mujeres, que son Aguascalientes y Querétaro, y los gobierna el PAN, entonces no me vengan con que si Morena gana la seguridad se va a volver peor. Lo que sí te puedo decir es que en Yucatán vamos a mantener la seguridad, porque vamos a confiar en quienes por muchos años han protegido al estado y así va a continuar.

-Está cerca el 2 de junio, ¿cómo se siente Huacho?

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Muy contento muy tranquilo, muy motivado, me faltan unos días para terminar de visitar los 106 municipios del estado y el resto del tiempo me voy a dedicar a Mérida, y a visitar las ciudades medianas en los cierres regionales de campaña de los candidatos a las alcaldías, pero estamos listos para ir a la elección, tenemos un ejército de promotores y defensores del voto.

Finalmente aseguró que el próximo 2 de junio “vamos a empezar una nueva etapa para un gran Yucatán, en el cual voy a hacer una gira todo el mes de junio para agradecer a los 106 municipios”.