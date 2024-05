Candidatos del PAN y Morena acusan turismo electoral en Atlatlahucan

Habitantes de Arisbel Rubí Vázquez Amaro y la candidata a la alcaldía de esa localidad por la coalición "Sigamos haciendo historia", Arisbel Rubí Vázquez Amaro, se manifestaron en el Instituto Nacional Electoral (INE) en Cuernavaca para exigir avances en la queja iniciada ante este organismo por el incremento del electorado que se ha dado en ese municipio de la región oriente.

A dicha denuncia de turismo electoral también se sumó el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano, quen manifestó que por esa razón no acudió al debate del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

La tarde de este viernes 17 de mayo, con pancartas en mano un grupo de pobladores de Atlatlahucan arribaron a las instalaciones del INE Morelos en Cuernavaca para exigir "un proceso electoral limpio, con cero corrupción y que sean los originarios y avecindados los únicos que elijan a su gobernante".

En días pasados, específicamente la noche del 14 de mayo, la candidata Arisbel Rubí y varios de sus colaboradores y seguidores se manifestaron a las afueras de la sede del Impepac en Atlatlahucan.

Desde ahí denunciaron que en la localidad ocurre turismo electoral, al argumentar que incrementó el electorado en comparación con las elecciones pasadas. De igual manera presentaron la queja ante el INE y la Fiscalía General de la República, pero no han recibido respuesta alguna.

Inflaron el padrón electoral, trajeron a gente de otros municipios y de otros estados, obviamente pagándoles; a ellos no les importa la inseguridad, que no tenemos salud en Atlatlahucan, no les importa el bienestar social de nuestra comunidad

Los quejosos dijeron que el presidente consejero Dagoberto Santos sabe que el incremento del electorado es por mil 892 personas, comparado con el proceso electoral anterior.

“Desde hace días metimos una queja y es por eso que hoy, junto con habitantes, acudimos y fuimos atendidos por el presidente consejero Dagoberto Santos, quien amablemente recibió a un comité de 10 personas habitantes de la localidad, que hemos expuesto este turismo electoral y que no lo vamos a permitir".

